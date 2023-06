Ab in die Sonne? Immer mehr Menschen verbringen ihren Ruhestand im Ausland

Von: Anne Hund

Länder wie Spanien oder Italien sind nicht nur als Urlaubsland beliebt – sondern auch als Altersruhesitz, wie eine Auswertung der Deutschen Rentenversicherung zeigt.

Seinen Ruhestand dort verbringen, wo andere zum Urlaub hinfahren: Inzwischen leben fast sieben Prozent aller gut 20 Millionen Rentner, die in ihrem Erwerbsleben hierzulande Beiträge eingezahlt haben, im Ausland. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung anlässlich einer Auswertung der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Immer mehr Rentner verbringen Ruhestand im Ausland

Einen großen Anteil daran habe die erste Generation jener Arbeitskräfte, die in den 1960er- und 1970er-Jahren als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen seien – „vor allem aus Italien, Spanien, Griechenland, dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei“, wie es in dem Bericht auf faz.net heißt.

Viele Ruheständler zieht es nach Italien, Spanien oder Österreich

Rund 1,23 Millionen Rentenzahlungen seien der Übersicht zufolge in eines der anderen 26 Länder der Europäischen Union gegangen. „An Versicherte in anderen europäischen Län­dern wurden 282.000 Renten überwiesen“, heißt es weiter in dem Bericht. Die restlichen Auslandsrenten, knapp 200.000 Renten, seien „in fernere Länder in aller Welt“ geflossen. Den höchsten Anteil daran hätten die Vereinigten Staaten: Dort nähmen allein 67.000 Menschen ihre deutsche Rente in Empfang. Innerhalb der EU säßen zudem die meisten Bezieher deutscher Renten in Italien (354.000), Spanien (183.000) und Österreich (98.000).

Unter den Rentnern im Ausland seien nicht nur Versicherte mit ausländischer Staatsangehörigkeit, so die F.A.Z. Es gebe auch rund 260.000 Deutsche, die ihren Lebensabend mit einer gesetzlichen Rente aus der Heimat in einem anderen Land verbrächten. „Die meisten von ihnen, insgesamt knapp 28.000, leben in Österreich, rund 26.000 in der Schweiz und 22.000 in Spanien“, heißt es weiter in dem Bericht.