Drei Job, mit denen Sie früh in Rente gehen können: Als Apotheker durchaus möglich

Die Rente ab 65 ist längst nicht mehr sicher. Doch wer seinen Job clever wählt, der hat gute Chancen, sogar früher Schluss machen zu können.

Wer kurz davor steht, sich für eine Ausbildung oder ein Studium zu entscheiden, der sollte auch die Rente schon im Blick haben. Denn es lohnt sich durchaus, bei der Jobwahl auch an die Jahre zu denken, in denen der Job nicht mehr die Hauptrolle spielt. So gibt es ein paar Berufe, die einem nicht nur gutes Geld einbringen, sondern auch eine recht frühe Rente versprechen.

Früh in Rente gehen: Als Apotheker durchaus möglich

Es ist nie zu früh, sich um seine Altersvorsorge zu kümmern. Besonders Menschen, die bald ins Arbeitsleben eintreten, sollten sich ein wenig Zeit nehmen und über die Rente nachdenken. Denn die Beiträge, die die heutige Generation erhalten wird, werden voraussichtlich nicht hoch sein und nur bedingt reichen, um seinen Lebensstandard zu halten. Sinnvoll ist es daher, nicht nur in Form von ETFs oder anderen Wertanlagen für seine Rentenzeit vorzusorgen, sondern auch den richtigen Job zu wählen. Denn je nach Beruf wartet nicht nur eine besser bezahlte Rentenzeit auf Sie, sondern auch eine längere.

Früh in Rente gehen: Mit diesen Jobs geht es

Um eine Orientierung zu bekommen, welche Jobs sich hinsichtlich des Gehalts und des Renteneintritts wirklich lohnen, geben wir Ihnen an dieser Stelle eine Übersicht:

1. Apotheker: Diese Berufsgruppe muss selten länger als 65 arbeiten und verdient noch gut dabei. Im Durchschnitt können Apotheker mit einem Gehalt von 54.000 Euro pro Jahr rechnen.

2. Fluglotsen: Ein Job, der definitiv viel Konzentration und Einsatz erfordert, dafür aber mit einem frühen Rentenalter und einem guten Gehalt lockt. Da der Job so anstrengend ist, gehen Fluglotsen in der Regel mit 55 in Rente.

3. Zahnärzte: Das Gehalt von Zahnärzten lässt sich sehen: In NRW sind im Schnitt über 73.000 Euro im Jahr drin. Normalerweise gilt auch für Zahnärzte das Rentenalter von 65, doch wer seine eigene Praxis hat, der kann seinen Beruf auch vorher beenden. Daher gehen laut Yahoo!Finance Zahnärzte auch im Schnitt mit 62 in Rente.

Diese drei Beispiele zeigen, dass es mit dem passenden Beruf durchaus möglich ist, nicht nur früher in Rente zu gehen, sondern auch dann noch genügend Geld zur Verfügung zu haben. Übrigens: Ein Studium ist nicht zwangsläufig nötig, um sich diesen Traum zu erfüllen. Auch Elektriker und Installateure haben gute Chancen darauf, nicht nur überdurchschnittlich zu verdienen, sondern auch mit guten Rentenplänen rechnen zu können.