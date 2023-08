Bayern: Welche Arbeitgeber im Freistaat die besten Gehälter bezahlen

Von: Anna Heyers

Bayern gilt als wirtschaftlich stark. Mit einem Durchschnittsgehalt von fast 50.400 Euro liegt es auf Platz vier im Bundesvergleich, aber wo gibts am meisten Gehalt?

Der Freistaat Bayern zeigt sich im bundesdeutschen Vergleich als eines der wirtschaftlich stärksten Bundesländer. Das zeigt sich auch an vielen Stellen an den gezahlten Gehältern für die Arbeitnehmer (kennen Sie die besten Arbeitgeber in München?). Ob man damit dann noch zur Mittelschicht gehört oder schon als reich gilt?

Beim Gehaltscheck der Job-Bewertungsplattform Kununu belegt Bayern Platz vier, hinter Hessen, Hamburg und Baden-Württemberg. Aber in welchen Unternehmen des Freistaates verdienen Angestellte denn jetzt am besten?

Aktuelles Ranking der Gehälter in Bayern

Ein Unternehmen aus München zahlt seinen Angestellten laut Ranking das meiste Bruttogehalt. (Symbolbild) © YAY Images/Imago

Im aktuellen Gehaltsranking von Kununu zeigt sich, dass die Mehrzahl der Top-Gehälter in München gezahlt werden. Aber auch in Orten wie Unterschleißheim, Hallbergmoos oder Nürnberg verdienen Angestellte ordentlich. Hier eine Übersicht über die am besten zahlenden Firmen:

Platz Name des Unternehmens Branche Standort Jahresbruttogehalt im Durchschnitt 10 Hogan Lovells International LLP Recht München 85.191 € 9 Amgen GmbH Medizin/Pharma München 86.677 € 8 Novartis Medizin/Pharma Nürnberg 87.566 € 7 Munich Re (Group) Versicherung München 90.388 € 6 ORACLE Deutschland IT München 91.059 € 5 Microsoft Deutschland IT München 91.897 € 4 Ipsen Pharma GmbH Medizin/Pharma München 92.328 € 3 Cisco Systems IT Hallbergmoos 100.543 € 2 VMware IT Unterschleißheim 108.529 € 1 salesforce.com IT München 112.389 €

Übrigens: Der beste Arbeitgeber ist nicht immer der, der das meiste Gehalt zahlt. Die besten Arbeitgeber-Unternehmen kommen unter anderem aus den Branchen Dienstleistung, Finanzen, Beratung/Consulting.