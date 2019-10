Hier wollen die Deutschen am liebsten arbeiten: Bestplatzierter ist umstritten 

Welche Arbeitgeber zählen zu den beliebtesten? Ein neues Ranking unter Jobsuchenden zeigt, wo die Deutschen am liebsten arbeiten würden.

Bei welchen Arbeitgebern würden deutsche Bewerber am liebsten landen? Volkswagen, Deutsche Bank, Telekom? Denkste! Das Arbeitgeberbewertungs- und Gehaltsportal Glassdoor hat Klicks auf Stellenanzeigen zwischen dem 1. Juli 2018 und dem 30. Juni 2019 gezählt und ausgewertet, welche Firmen die meisten Zugriffe auf ihre Stellenausschreibungen bekommen haben.

Bestenliste enthält nicht nur "die üblichen Verdächtigen"

Diese Bestenliste hat Glassdoor jetzt veröffentlicht und es sind bei Weitem nicht nur "die üblichen Verdächtigen", sondern durchaus einige Überraschungen dabei: Deutsche Jobsuchende stehen auf E-Commerce - nicht nur im Konsumverhalten, sondern offenbar auch im Berufsleben. So sind die Stellenanzeigen von Amazon die am häufigsten geklickten auf Glassdoor. Und das, obwohl Amazon angeblich öfter mal Schwierigkeiten mit seinen Betriebsräten hat, also den Arbeitnehmervertretungen.

Platz zwei der neuen Bestenliste belegt übrigens Zalando, also gleich der nächste Online-Händler. Erst auf Platz drei kommt mit Siemens einer der größten deutschen Arbeitgeber. Auf der Vier landet der Softwarekonzern SAP und Platz fünf hat Google erreicht, womit dann zwei Digitalunternehmen auf den vorderen Plätzen landen.

N26 als einzige Bank in Bestenliste

Besonders interessant: Die beiden Technologieanbieter Continental und Robert Bosch stehen auf den Plätzen sieben und zehn und sind besonders für die Automobilindustrie tätig, können sich aber vor dem ersten und einzigen Autohersteller auf der Liste platzieren (Porsche, Platz 13). Ebenfalls bemerkenswert: Das Start-up N26 schafft es als einzige Bank in die Bestenliste.

Hier das komplette Ranking von Glassdoor in der Übersicht:

1. Amazon Online-Versandhändler 2. Zalando Online-Versandhändler 3. Siemens Technologieunternehmen 4. SAP Softwareunternehmen 5. Google Technologieunternehmen 6. Deutsche Bahn Eisenbahnverkehrsunternehmen 7. Continental Automobilzulieferer 8. Airbus Flugzeughersteller 9. PwC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 10. Robert Bosch Technologieunternehmen 11. Bayer Chemie- und Pharmaunternehmen 12. Ferchau Ingenieur- und IT-Dienstleister 13. Porsche Automobilhersteller 14. N26 Direktbank 15. IBM IT- und Beratungsunternehme

