IQ-Test für Schlaue: Wie viele Quadrate hat das Gitternetz?

Es ist wieder Zeit für ein bisschen Gehirnjogging! Aber täuschen Sie sich bloß nicht: Das Rätsel ist nicht so einfach, wie es aussieht. Blicken Sie durch?

Bilderrätsel gehören im Internet zu den beliebtesten Knobel-Klassikern. So wie dieses unscheinbare Rätsel, das auf den ersten Blick ganz unschuldig daherkommt.

Bilderrätsel: Wie viele Quadrate sind abgebildet?

Ganz schön verwirrend: Wie viel Quadrate sehen Sie auf diesem Bild? Aber Vorsicht: Der erste Gedanke ist bei diesem Rätsel wie so oft falsch. Schauen Sie also genau hin und werfen Sie Ihre Gehirnzellen an, um auf die richtige Lösung zu kommen.

+ Das Rätsel ist schwieriger als es aussieht: Wie viele Quadrate sehen Sie? © fkn

Die Lösung:

Na, qualmt schon Ihr Kopf? Die richtige Lösung verraten wir Ihnen hier. Übrigens, viele weitere knifflige Denksportaufgaben finden Sie hier auf unserer Rätsel-Seite.

Umfrage: Ihre Meinung ist gefragt

Weitere Rätsel aus unserer Serie:

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Von Andrea Stettner