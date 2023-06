Bis zu 17.000 Euro im Jahr: So gut zahlen Mercedes, Porsche und Bosch ihre Praktikanten

Praktikum bei Bosch, Mercedes und Porsche: So gut verdient man in der Autoindustrie

Von: Franziska Schuster

Ein Praktikum spielt eine wichtige Rolle bei der beruflichen Entwicklung. Einige Unternehmen zahlen dafür sogar richtig gut. Wie viel verdient man als Praktikant bei Porsche, Mercedes und Bosch?

Stuttgart - Die Autoindustrie zählt zu den bedeutendsten Branchen weltweit und zieht Jahr für Jahr zahlreiche talentierte Arbeitnehmer an. Auch bei Werkstudenten und Praktikanten, die ihre Karriere in diesem Bereich starten möchten, sind Stellen heiß begehrt. Porsche, Mercedes und Bosch sind drei namhafte Unternehmen, die in Deutschland einen herausragenden Ruf haben und begehrte Praktikumsplätze bieten. Doch wie sieht es eigentlich mit der Vergütung für Praktikanten in diesen renommierten Unternehmen aus?

Ein Praktikum bei Porsche mündet nicht selten in einer späteren Anstellung. © Porsche AG

Karrierestart in der Automobilindustrie: Darum lohnt sich ein Praktikum nicht nur finanziell

Die Automobilindustrie in Deutschland zahlt im Vergleich zu vielen anderen Branchen hierzulande gute Gehälter. Deutschland hat eine lange Tradition in der Automobilindustrie und ist weltweit für seine hochwertigen und innovativen Fahrzeuge bekannt. Die deutsche Automobilindustrie ist führend in der Fahrzeugentwicklung, -technologie und -fertigung. Sie verfügt über eine hohe Expertise und Fachkenntnisse, die in der Branche sehr geschätzt werden. Um diese Fachkräfte anzuziehen und zu halten, bieten die Unternehmen attraktive Gehälter an. Auch Werkstudenten und Praktikanten dürfen sich über eine überdurchschnittliche Bezahlung freuen.

Natürlich ist nicht nur die Bezahlung ein Anreiz, einen der begehrten Praktikumsplätze in Unternehmen wie Porsche, Mercedes oder Bosch zu ergattern. Porsche und Mercedes zählen zu den bekanntesten und angesehensten Automobilmarken weltweit. Ein Praktikum in diesen Unternehmen ermöglicht es Praktikanten, in renommierten Unternehmen mit einer langen Geschichte und Tradition in der Automobilindustrie zu arbeiten. Dort erste Berufserfahrung zu sammeln, macht sich nicht nur im Lebenslauf gut, sondern kann unter Umständen in Zukunft viele Türen öffnen. Denn die Gehälter bei Porsche sind auch entsprechend für Festangestellte gut. Auch diese Arbeitgeber gehören zu den besten für ein Praktikum.

Diese Voraussetzungen müssen Praktikanten bei Porsche mitbringen:

Immatrikulation während der gesamten Dauer des Praktikums (Ausnahme: Gap-Year zwischen Bachelor und geplantem Master-Studium)

Idealerweise mindestens 3 Semester Studienerfahrung und gute Studienleistungen

Idealerweise erste Praxiserfahrung

Automobilbegeisterung und ein digitales Mindset

(Quelle: porsche.com)

Die Voraussetzungen bei Mercedes-Benz sehen ähnlich aus. Es werden Praktikumsstellen zwischen einem Monat und sechs Monaten angeboten. Dabei handelt es sich um Vor- oder Grundpraktika. Bewerber müssen sich außerdem noch in der Regelstudienzeit plus maximal drei Karenzsemester (für ein freiwilliges Praktikum, welches nicht aufgrund der Studienordnung verpflichtend ist), befinden. Aber auch Studenten, die ihr Studium abgeschlossen haben und beabsichtigen, verbindlich ein Masterstudium zu beginnen, können sich für die Zeit bis zum Studienbeginn für ein Übergangspraktikum bewerben. So viel verdienen Mitarbeiter bei Mercedes vom Einsteiger bis zum Chef.

Praktikumsplätze bei Bosch sind heiß begehrt. © Bosch Group

Auch ein Praktikumsplatz beim Stuttgarter Unternehmen Bosch ist bei vielen Studenten und Absolventen gefragt, auch hinsichtlich späterer Übernahmen im Unternehmen. „Viele unserer Praktikanten steigen später erfolgreich bei uns ein“, heißt es auf der Webseite des Unternehmens aus Baden-Württemberg. Was die Dauer und die Art des Praktikums angeht, zeigt sich Bosch als flexibel. „Bei uns sind alle Praktika möglich – vom Vor- und Grundpraktikum über verschiedene Pflichtpraktika, freiwillige Praktika bis zum ganzen Praxissemester.“

Bis zu 17.000 Euro im Jahr: So gut zahlen Mercedes, Porsche und Bosch ihre Praktikanten

Wie hoch das Gehalt für ein Praktikum bei Porsche, Mercedes und Bosch ausfällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie etwa Art des Praktikums, Länge, Standort oder auch in welchem Bereich oder in welcher Abteilung man das Praktikum absolviert. In diesen Praktikumsplätzen winken bis zu 6.000 Euro.

Was das Gehalt für Praktikanten in der Automobilbranche betrifft, so bewegen sich die Gehälter laut Angaben auf kununu.com zwischen 12.500 Euro und 24.900 Euro. Bei der Mercedes Benz-Group liegen Praktikanten in der oberen Hälfte. Basierend auf 119 Gehaltsangaben von Praktikanten beträgt das Bruttojahresgehalt in einer Vollzeitanstellung für Praktikanten bei der Mercedes-Benz Group durchschnittlich 17.000 Euro. Dabei kann die Bezahlung abhängig von Erfahrung, Bildungsgrad, Standort und weiteren Faktoren zwischen 12.500 Euro und 28.900 Euro liegen.

Ein Praktikum bei einem Unternehmen wie der Porsche AG liefert Schülern, Studenten und Absolventen erste Einblicke in den beruflichen Alltag. © Porsche AG

Praktikanten bei der Porsche AG liegen laut kununu nur knapp dahinter. Im Durchschnitt beläuft sich das Bruttojahresgehalt auf 15.800 Euro. Je nach Erfahrung, Standort und anderen Faktoren kann das Gehalt zwischen 12.500 Euro und 27.300 Euro liegen. Bei Bosch verdienen Praktikanten im Vergleich zu Mercedes und Porsche am wenigsten. Mit einem durchschnittlichen Jahresbruttogehalt von 15.400 Euro gehören Praktikanten hier dennoch zu den besser verdienenden. Denn wie kununu schreibt, bewegen sich die realistischen Gehälter für Praktikanten in dieser Branche zwischen 8.500 Euro und 24.100 Euro.

Hier die Praktikantengehälter im Überblick:

Unternehmen Durchschnittliches Bruttojahresgehalt Porsche AG 15.800 Euro Mercedes Benz-AG 17.000 Euro Bosch 15.400 Euro