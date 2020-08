Pflegebonus: So gewaltig unterscheiden sich die Corona-Prämien weltweit – Differenz von 9.500 Euro

In Deutschland profitiert nur die Altenpflege vom staatlichen Pflegebonus in Höhe von 1.500 Euro – das Krankenhauspersonal geht leer aus. Ein weltweiter Überblick.

Während deutsches Krankenhauspersonal offenbar leer ausgeht, erhalten die KollegInnen in Schweden eine Corona-Prämie von rund 9.600 Euro.

eine Corona-Prämie von rund Euro. Italien und Spanien waren mit am schwersten vom Coronavirus betroffen. Spanien honoriert das Krankenhauspersonal mit einem Bonus in Höhe von 1.350 Euro.

mit einem Bonus in Höhe von 1.350 Euro. 1.500 Euro Corona-Prämie wird in Frankreich und Griechenland gezahlt.

Die digitale Gesundheitsplattform Qunomedical hat einen internationalen Gehaltsvergleich für das Gesundheitswesen veröffentlicht, in der die Verdienste von AllgemeinmedizinerInnen, KrankenpflegerInnen* sowie Notärztinnen und Notärzten in den 36 Mitgliedsstaaten der OECD gegenübergestellt werden. Zusätzlich gibt die Untersuchung Aufschluss über staatlich beschlossene Bonuszahlungen und Prämien für medizinisches Fachpersonal.

Pflegebonus: Corona-Prämien für medizinisches Personal mit großen Unterschieden

Dazu Sebastian Glöckner, COO von Qunomedical: “Wir haben diese Untersuchung als Reaktion auf Debatten rund um die Gehälter in Pflegeberufen durchgeführt. Sie wirft entscheidende Fragen über den gesellschaftlichen Wert von medizinischer Gesundheits- und Krankenpflege auf”.

Nach den Anstrengungen im Zuge der Corona-Pandemie wurden in vielen Ländern einmalige Bonuszahlungen und Prämien für KrankenpflegerInnen und ärztliches Fachpersonal beschlossen. In Deutschland gilt der vom Bundestag beschlossene Pflegebonus nur für Beschäftigte in der Altenpflege. Eine Einschränkung, die auf breite Kritik stößt und verständlich wird, wenn man weiß, wie in anderen Ländern, wie Frankreich oder Schweden, entschieden wurde. Während Schweden das Medizinpersonal mit Rekord-Prämien in Höhe von rund 9.500 Euro honoriert, sind es in Frankreich immerhin 1.500 Euro.

Tabelle 1: Prämien für medizinisches Personal im internationalen Vergleich

Rang Land Prämie in Euro 1 Schweden 9.567 2 Portugal 2.730 3 Frankreich, Griechenland 1.500 4 Belgien 1.450 5 Ungarn 1.445 6 Spanien 1.350 7 Kanada 1.313 8 Niederlande 1.000 9 Wales (VK) 570 10 Österreich 500 11 Australien 492 12 Litauen 430 13 Lettland 300 14 Deutschland, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Italien, Luxemburg, Polen,Türkei, Norwegen, Island, USA, Japan, Irland, Chile, Neuseeland, Finnland, Dänemark, Slowenien, Korea, Tschechien, Mexiko, Israel, Slowakei, Estland 0

Im internationalen Gehaltsvergleich des Gesundheitswesens führt Luxemburg die Liste an. Krankenpflegepersonal in Kliniken verdient dort durchschnittlich rund 78.800 Euro (Gehalt Kaufkraftparität*). In Deutschland verdienen KrankenpflegerInnenn umgerechnet nur rund 48.300 Euro, aber damit immer noch rund ein Drittel mehr als die Kolleginnen und Kollegen in Italien mit 32.600 Euro. Eine vergleichsweise großzügige Vergütung genießt auch das Gesundheitspersonal in der Türkei. NotfallmedizinerInnen blicken dort auf ein Jahreseinkommen, das einer Kaufkraft von mehr als 210.000 Euro entspricht, in Deutschland sind es dagegen durchschnittlich 173.000 Euro.

Tabelle 2: Internationaler Gehaltsvergleich mit ausgewählten Ergebnissen

Rang Land Gehalt AllgemeinmedizinerInnen* Gehalt KrankenpflegerInnen* Gehalt NotfallmedizinerInnen* 1 Luxemburg 229.542 € 78.801 € 219.937 € 2 Türkei 161.864 € 95.933 € 210.474 € 3 Norwegen 156.292 € 62.137 € 189.911 € 4 Australien 145.992 € 59.724 € 181.739 € 5 Deutschland 159.086 € 48.327 € 172.921 € 6 Island 133.017 € 61.274 € 166.663 € 7 Kanada 144.718 € 47.774 € 182.694 € 8 USA 176.600 € 55.027 € 131.942 € 9 Japan 159.961 € 32.132 € 198.7161 € 10 Irland 140.829 € 50.011 € 175.049 €

*Um verschiedene Länder und Währungen fair zu vergleichen, wurden alle Real-Gehälter in ein Format übertragen, das der jeweiligen Kaufkraft entspricht.

