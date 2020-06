Online Marketing 2020: Digitalagenturen machen den Mittelstand fit für die Zukunft

Man kann sie mögen oder nicht: Um Digitalisierung kommt kein Unternehmen mehr herum. Digitalagenturen bieten nicht mehr nur Websites, sondern kompetente Beratung.

Ursprünglich ging es für Unternehmen in der Digitalisierung darum, analoge Daten in digitale Formate umzuwandeln.

Aus Zetteln wurden pdfs, Bilder wurden nicht mehr in Alben geklebt, sondern gespeichert.

Inzwischen beschreibt der digitale Wandel das immer komplexer werdende Zusammenspiel von digitalen Daten und digitalen Anwendungen.

Besonderen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Geschäftswelt – erfolgreiches Marketing kann durch ausschließlich analoge Maßnahmen nicht mehr betrieben werden.

Durch Digitalisierung entstehen Möglichkeiten und Dimensionen, die kaum vorstellbar sind

Wer weiß denn schon, wie groß ein pdf maximal sein kann? Wie viele Bilder werden weltweit pro Minute auf Instagram gepostet? Und wie funktioniert eigentlich professionelles Online Marketing? Einige Fragen lassen sich ganz einfach beantworten: Die maximale Größe eines pdfs beträgt tatsächlich 145.161 km2. Und pro Minute werden weltweit rund 46.200 Bilder auf Instagram gepostet.

Soweit alles klar – aber wie ist das mit dem professionellen Online Marketing? Die Antwort darauf hat die Kreativ- und Digitalagentur Plietsch, die seit 2014 im niedersächsischen Syke pfiffige Konzepte und clevere Lösungen für ihre Kunden entwickelt. Reichweitenstarke Portale, digitale Lösungen für Unternehmen (B2B/B2C), crossmediale Kommunikation oder zielgerichtete Mediastrategien – bei Plietsch weiß man, wie Online Marketing erfolgreich funktioniert und wie man die Chancen der Digitalisierung optimal nutzt.

Digitalagenturen haben den Überblick inmitten wachsender Komplexität

Die digitale Transformation bewegt deutsche Unternehmen auch 2020. Die meisten Unternehmen stecken noch mitten drin im Prozess und sind damit vollauf ausgelastet. So hat im Bereich der IT der Ausbau der Digitalisierung für mehr als 70 Prozent der Unternehmen laut einer aktuellen IT-Trends-Studie des Beratungsunternehmens Capge¬mini oberste Priorität. Ein großes Problem der Digitalisierung ist – trotz ihrer vielen Vorzüge – die damit einhergehende Ausdifferenzierung der IT-Landschaft. So klagt rund ein Viertel der Unternehmen über eine starke Zunahme der Komplexität.

Aber sie wissen auch, dass sie nur durch die digitale Transformation auf Dauer wettbewerbsfähig bleiben und produktiver arbeiten können. Zu diesem Ergebnis kommt die repräsentative Studie "Digitalisierungsindex Mittelstand 2019/2020" von techconsult im Auftrag der Deutschen Telekom. Jedes zweite Unternehmen (51 Prozent) begreift die Digitalisierung inzwischen als strategisches Projekt. Im Fokus der digitalen Anstrengungen: Die Betriebe wollen die Kundenbeziehungen verbessern.

Dazu gehört auch, dass sie ihre Kunden gezielt erreichen. Im Laufe der Digitalisierung und mit dem Aufschwung der sozialen Medien ist das Marketing persönlicher, kundenorientierter und damit erfolgreicher geworden. Es wird eine engere Verbindung zum Kunden aufgebaut, der sich durch engeren Kontakt im Idealfall in einen Fan verwandelt.

Online-Marketing leicht gemacht

Aber welche digitalen Maßnahmen sind die richtigen, um die Menschen zu erreichen und für sich zu gewinnen? Genau an der Stelle kommt Plietsch ins Spiel: Die Kreativ- und Digitalagentur ist der ideale Partner für Online-Marketing. Im Jahr 2020 geht es schon längst nicht mehr allein um die Erstellung von Webseiten oder Schaltung von Anzeigen. Es geht vielmehr um Beratung, wie auch der Blog Basicthinking berichtet: Die Kunden wünschen und brauchen einen Partner an ihrer Seite, der sie versteht, begleitet und berät.

Einen Partner wie zum Beispiel Plietsch. Eine Agentur, die zugleich Impulse gibt, Kreativität lebt und Wege bereitet. Eine Agentur, die auf klassischen und digitalen Kanälen vielfältige Dienstleistungen rund um Design, Kommunikation, Werbung, Marketing und Softwareentwicklung bietet. Kurze Wege, persönliche Kontakte, direkter Zugriff: Das sind die Stärken von Plietsch im großen Netzwerk der Digitalvermarktung. Denn Netzwerke sind im Zuge der Digitalisierung wichtiger denn je. Auch Agenturen kooperieren bewusst miteinander, um digitale Maßnahmen optimal zu nutzen und für ihre Kunden den maximalen Erfolg heraus zu holen.

Online-Marketing: Netzwerke sind das A und O

Wie das richtig gut funktioniert, zeigen drei Agenturen aus Niedersachsen: Mithilfe der ONMA Online Marketing GmbH und der Google Ads Agentur AdPoint GmbH aus Hannover hat sich Plietsch zu einer Kreativ- und Digitalagentur entwickelt, die das digitale Marketing liebt und lebt.