Nutella-Tester gesucht: Ist das der beste Job der Welt?

Sie lieben Nuss-Nougat-Creme über alles und würden sich am liebsten "hineinlegen"? Dann könnte dieser Job genau das Richtige für Sie sein.

Cremig, schokoladig, süß - so schmeckt Nuss-Nougat-Creme, der Lieblingsaufstrich vieler Deutscher. Manche Leute sollen ohne ihn schon gar nicht mehr aus dem Bett kommen. Falls Sie auch zu dieser Sorte gehören, wartet hier vielleicht Ihr Traumjob auf Sie.

Ferrero sucht 60 Nutella-Tester

Die Firma Ferrero, die unter der Marke Nutella die wohl beliebteste Nuss-Nougat-Creme herstellt, sucht auf einem italienischen Stellenportal 60 Nutella-Tester. Für diesen Traumjob braucht es nicht einmal Vorkenntnisse. Nougatliebhaber absolvieren einen dreimonatigen Kurs, in dem sie lernen, Geschmack richtig zu beschreiben. Ab September soll es los gehen. Wie viel die Nutella-Tester dabei verdienen, wird in der Stellenanzeige jedoch nicht verraten.

Nutella-Verkoster arbeiten an zwei Tagen die Woche

Nach dem Kurs sollen 40 Nutella-Verkoster in Festanstellung übernommen werden. Allerdings ist der Job lediglich als Teilzeitstelle ausgelegt, an zwei Tagen die Woche für zwei Stunden. Das könnte sich jedoch als Vorteil erweisen - wer will schon acht Stunden am Tag diese sündige Kalorienbombe verkosten?

Das würde sämtliche Geschmacksnerven (und Ihren Gürtel) wohl schnell sprengen. Und Nutella-Liebhaber können ihren Traumjob so locker mit einer anderen Stelle kombinieren, wie Ferrero betont.

Einen Nachteil hat der Traumjob

Allerdings müssen echte Nutella-Nerds dafür schon einen Umzug nach Italien in Kauf nehmen. Schließlich liegt der Arbeitsort in Alba, dem Hauptsitz von Ferrero. Der liegt zwar im wunderschönen Piemont, doch für einen Nebenjob ist das wohl etwas zu viel verlangt.

