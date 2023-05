Null Bock auf den Job? Fünf Tipps gegen Motivationsmangel

Teilen

Flaute und Langeweile im Berufsleben erlebt doch jeder Mal. So bekommen Sie Ihren Antrieb und die richtige Motivation zurück.

Vom sogenannten Null-Bock-Syndrom hört man immer wieder. Sei es in lustigen Memes oder auf T-Shirts mit schlafenden Tieren drauf. Tatsächlich ist ein akuter Mangel an Motivation aber ein Problem, dass viele Menschen in ihrem Alltag haben – vor allem, wenn es um die Arbeit geht. Wer im Job in einer andauernden Phase der Unlust steckt, der kann sich mit einigen Tipps selbst behelfen. So kommen Sie aus Ihrem Motivationsloch wieder heraus und überwinden die Keine-Lust-Stimmung.

Ursachen erkennen: Wieso habe ich keine Lust auf meinen Job oder meinen Alltag?

Jeder Mensch hat Phasen, in denen er weniger motiviert ist, bestimmte Dinge zu erledigen. Das kann sowohl privat sein, wenn der Haushalt und der Putzlappen schon seit Wochen liegen bleiben, als auch im Job, wenn man sich einfach nicht dazu aufraffen kann, seine Aufgaben mit dem nötigen Elan zu bearbeiten.

Im Joballtag kann es schon mal vorkommen, dass man keine Lust mehr auf Arbeit hat. So kommen Sie aus dem Motivationsloch wieder heraus. (Symbolbild) © FrizzleFry/Imago

Wenn diese Phase nur kurz andauert, dann ist das in der Regel völlig in Ordnung und ganz normal. Sollte sich die Null-Bock-Stimmung aber über Wochen hinziehen und Ihr Leben so beeinflussen, dass es zu Problemen führt – etwa durch Ärger mit dem Chef – dann sollten Sie etwas dagegen tun.

Dazu muss man zunächst einmal herausfinden, warum man keine Lust auf gar nichts hat. In manchen Fällen kann es tatsächlich eine körperliche oder psychische Krankheit oder eine falsche Ernährung sein. Wenn die Selbsthilfe-Tipps nicht wirken, sollte man deshalb lieber den Gang zum Arzt antreten.

Raus aus dem Motivationsloch: So sammeln Sie wieder Energie und Lust auf Ihren Job

In den meisten Fällen hat Demotivation aber andere Gründe, die Sie für sich beseitigen müssen. Mit diesen Tipps holen Sie sich Ihren Elan und Ihre Energie ganz schnell zurück und steigern Leistungsfähigkeit und Produktivität.

Neun Dinge, die jeder heimlich im Büro macht Fotostrecke ansehen

Übrigens: Auch eine gute Feedbackkultur kann dazu beitragen, die Motivation von Mitarbeitern zu erhalten.

Fit halten und Sport treiben: Ist der Körper fit, ist es meist auch der Geist. Deshalb sollten Sie bei andauerndem Motivationsmangel auf genügend Bewegung und gesunde Ernährung achten. Beim Sport werden Glückshormone ausgeschüttet, die für gute Laune sorgen, was wiederum für mehr Motivation sorgt. Außerdem wird Ihr Körper fitter und bekommt rein physisch mehr Durchhaltevermögen für anstehende Aufgaben. Gesunder Schlaf ist wichtig: Jeder kennt diese Situationen, in denen man nachts nicht genug Schlaf bekommen hat und dann tagsüber in den Seilen hängt. Wenn einem das ein- oder zweimal passiert, ist das in Ordnung. Wird es aber zum Dauerzustand, können Psyche und Körper darunter leiden. Sie haben durch den Schlafmangel wenig Energie, sind müde und haben dementsprechend auch keine Lust auf Arbeit. Ansprüche herunterschrauben: Stecken Sie schon eine Weile in einem Motivationsloch, dann hat sich vielleicht eine Menge Arbeit angehäuft und Sie wollen damit gar nicht erst anfangen. Dann ist es hilfreich, wenn man das große Ganze einmal ausblendet, sich zuerst die kleinen Aufgaben vornimmt. Ehe Sie sich versehen, haben Sie schon einen großen Teil geschafft. Auch einen Berg erklimmt man Schritt für Schritt. Prozess timen: Wenn man vor besagtem Berg Arbeit steht, dann denken man oft, dass die Abarbeitung bestimmt Ewigkeiten dauern wird. Nehmen Sie sich eine kleine Aufgabe vor, arbeiten Sie konzentriert und stoppen Sie dabei selbst mal Ihre Arbeitszeit. Am Ende werden Sie sehen, dass es doch eigentlich ganz schnell ging, und schon haben Sie wieder Motivation für den nächsten Schritt. Nicht gleich übertreiben: Haben Sie Ihre Motivation wiedererlangt, sollten Sie aufpassen, nicht gleich wieder in den Teufelskreis hineinzurutschen. Wer sich überarbeitet, der ist schnell frustriert – und wieder demotiviert. Gönnen Sie sich alle paar Stunden eine Pause, zum Beispiel für einen Kaffee oder um kurz frische Luft zu schnappen, und kommen Sie mit mehr Energie zum Schreibtisch zurück.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Bei all diesen Motivationstipps ist es wichtig, dass Sie sich immer vor Augen führen, warum Sie tun, was Sie tun. Was ist Ihr Beweggrund für Ihr Handeln? Suchen Sie sich ein Ziel, zum Beispiel das Hinarbeiten auf eine Beförderung, das Geldverdienen für Ihre Kinder oder der Antrieb für ein eigenes Business. Halten Sie sich dieses Ziel vor Augen, mental oder auch visuell durch ein Vision-Board oder Bild auf dem Schreibtisch. Wenn Sie sich selbst sagen können „Wenn ich das jetzt mache, werde ich irgendwann mein Ziel erreichen“, verlieren Sie nie Ihren eigenen Antrieb und die Arbeit fällt gleich viel leichter.

Übrigens: Gerade, wenn Sie mit Ihrer aktuellen beruflichen Situation nicht zufrieden sind, kann die Lösung für mehr Energie und Motivation eine Jobalternative sein.