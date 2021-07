Bundesland führt für Urlaubsrückkehrer eine Corona-Testpflicht am Arbeitsplatz ein

Pandemie-Maßnahmen

Urlauber müssen ab sofort einen negativen Corona-Test nachweisen, wenn sie an den Arbeitsplatz zurückkehren. Das hat die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen beschlossen.

Nach dem Ende der bundesweiten Homeoffice-Pflicht führt Nordrhein-Westfalen nun strengere Corona-Regeln am Arbeitsplatz ein: eine Corona-Testpflicht für Urlaubsrückkehrer. Erst kürzlich waren die Corona-Regeln im Job deutschlandweit gelockert worden*.

Corona-Testpflicht am Arbeitsplatz: In NRW müssen Urlauber Schnelltest bei Rückkehr vorweisen

Wer nach dem 1. Juli fünf Tage oder länger im Urlaub war oder aus anderen Gründen nicht am Arbeitsplatz erschienen ist, muss am ersten Tag der Rückkehr einen negativen Schnelltest vorweisen. Das teilte der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf mit, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Ausnahme: beschäftigte mit vollem Impfschutz

Dabei gebe es jedoch Ausnahmen: So gelte die Corona-Testpflicht nicht für Beschäftigte mit vollständigem Impfschutz. Und auch die Regeln zur Durchführung sind denkbar einfach. So könne der Schnelltest auch selbst unter Aufsicht am Arbeitsplatz gemacht werden, heißt es laut Bericht weiter. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

