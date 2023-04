Sie möchten mehr Gehalt? Welche Aktion die Karriere immens fördert – und auch noch Spaß macht

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Früher im Büro sein als der Chef und nach immer neuen Aufgaben fragen: Es gibt Karriere-Booster, die auf der Hand liegen. Doch einen wichtigen Faktor vergessen so einige.

Sie möchten beruflich weiterkommen? Dafür können Sie so einiges tun. Etwa eine Weiterbildung, die Sie für neue Aufgabenbereiche qualifiziert. Oder widmen Sie sich der Prozessoptimierung. Fähige Führungskräfte werden Ihr Potenzial erkennen und Sie für höhere Aufgaben in Erwägung ziehen. Doch nicht nur während der Arbeitszeit lässt sich so einiges für den eigenen beruflichen Aufstieg tun. Ein wesentlicher Karriere-Booster ist im zwischenmenschlichen Bereich zu suchen.

Es geht hier aber nicht um einen wohlwollenden Umgang mit den Kollegen, der sollte Standard sein. Es geht darum, wie intensiv Sie die Kontakte mit anderen Mitarbeitern in der Firma pflegen. Sie scheuen abendliche After-Work-Treffen? Schade, denn hier lässt sich das ein oder andere über offene Posten, Umstrukturierungsprozesse im Unternehmen und neue Fortbildungsmaßnahmen erfahren.

Nicht nur am Arbeitsplatz, auch außerhalb davon lässt sich einiges für den eigenen Aufstieg tun. © Josep Suria/Imago

Der Karriere einen Anschubser geben durch Netzwerken

Networking, zu Deutsch Netzwerken, ist das Stichwort. Damit gemeint ist der Aufbau und die Pflege des eigenen Kontaktnetzwerks. Im beruflichen Umfeld wird in der Regel ein Ziel verfolgt, etwa der Wissensaustausch, die gegenseitige Unterstützung und nicht zuletzt: der berufliche Vorteil. Dieser kann entweder über Empfehlungen erreicht werden, aber auch über eventuell noch nicht offizielle Informationen.

Sie wollen lernen, überzeugend aufzutreten? Im Ratgeber „Das Rhetorik Buch für Anfänger: Fantastische Reden schreiben und einzigartige Reden halten - Schlagfertigkeit lernen & das Selbstbewusstsein stärken für ein überzeugendes Auftreten“ (werblicher Link) bekommen Sie das richtige Handwerkszeug dazu geliefert.

Sie wollen mehr Tipps zum Thema Job & Karriere? Dann folgen Sie unseren Newsseiten auf den Karriereportalen Xing und LinkedIn.

Außerdem hilft das gemeinsame Feierabendgetränk dabei, in lockerer Atmosphäre die Kollegen von ganz anderen Seiten kennenzulernen. Das kann beruflich inspirieren, auf neue Ideen bringen und – wenn Kollegen aus anderen Abteilungen zugegen sind – auch das gegenseitige Verständnis fördern.