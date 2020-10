Sind Sie auch immer nervös bei Vorträgen? Mit dem 4S-Trick gelingt jede Präsentation

Beim bloßen Gedanken an Ihren anstehenden Vortrag zittern Ihnen die Knie? Dann versuchen Sie doch mal den 4S-Trick eines Profis, der die Bühne zum Beruf gemacht hat.

Vor Vorträgen nervös zu sein, ist keine Schande. Selbst den größten Rednertalenten stehen schon mal die Schweißperlen auf der Stirn, wenn sie vor hunderten Zuhörern stehen. Doch keine Sorge: Profis haben ihre Tricks*, mit denen sie ihre Präsentationen meistern.

Erfolgreich präsentieren: Poetry-Slammer verrät seinen Geheimtipp

Jesko Haber ist Poetry-Slammer und hält Workshops zu Themen rund um Performance, Dramaturgie oder kreatives Schreiben. Was ein Poetry Slam mit einem Vortrag gemeinsam hat? „Beim Slammen bekommt man schnell viel Feedback“, verrät Haber im Gespräch mit dem Karriereportal Business Insider. „Dadurch habe ich mich in kurzer Zeit weiterentwickelt.“ Ein echter Profi also, der die Bühne zu seinem Beruf gemacht hat.

Haber verteufelt es nicht, wenn jemand vor einem Vortrag nervös wird - ganz im Gegenteil: „Diese Nervosität brauchen wir auch, damit wir uns angemessen vorbereiten“, erzählt er. Damit Ihnen Ihre Nerven dennoch keinen Streich spielen und Sie sich von Ihren Ängsten nicht von einem Erfolg abbringen lassen, rät der Profi-Slammer, die sogenannte „4-S-Regel“ anzuwenden: Steh, Schau, Schnauf, Sprich.

„Man fühlt sich sofort sicherer", meint der Poetry-Slam-Profi abschließend. Probieren Sie es gleich aus! (as)

