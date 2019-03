Milka sucht Testesser für Schokolade - die Sache hat allerdings einen Haken

Schokolade essen - und dafür auch noch bezahlt werden? Dieser Traumjob könnte für Sie jetzt wahr werden, denn ein bekannter Süßwarenhersteller sucht Testesser!

Die Firma Mondelēz, die hinter bekannten Süßwarenmarken wie Milka, Oreo oder Daim steckt, braucht Sie - und zwar als ehrlicher Testesser für seine Schokoladen-Produkte. Klingt verlockend? Dann werfen Sie einen Blick auf diesen Traumjob.

Wer kann sich als Schokoladen-Tester bewerben?

Für die Teilzeitstelle als Schokoladen-Tester winkt neben allerlei Gaumenfreuden auch noch eine "attraktive Bezahlung". Sie müssten lediglich diese harmlosen Voraussetzungen mitbringen:

eine Leidenschaft für Süßwaren und gute Geschmacksknospen,

Ehrlichkeit, wenn es darum geht, die eigene Meinung zu sagen,

die Neugier für neue Produkte,

eine kommunikative Persönlichkeit, um eine gute Beziehung zu den Kollegen aufzubauen

und ein umfassendes Verständnis der englischen Sprache.

Der größte Haken an der Sache dürfte jedoch der Einsatzort sein: Die Schokoladen-Tester werden im englischen Workingham gesucht. Deutsche Schoko-Fans müssten also bereit sein, umzuziehen. Wer das für seinen Traumjob in Kauf nimmt, der findet alles weitere für die Bewerbung auf der Karriere-Seite von Mondelēz.

as