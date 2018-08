Mein Kind wird eingeschult: Bekomme ich Sonderurlaub?

Nicht mehr lange bis September: Dann bestreiten viele Kinder ihr erstes Jahr an der Schule. Doch darf ich als Elternteil an diesem Tag Sonderurlaub verlangen?

Wenn der kleine Knirps seinen ersten Tag an der Schule verbringt, ist das nicht nur für die Kinder ein großer Tag. Auch die Eltern möchten ein Teil davon sein und dem Nachwuchs mit Schultüte & Co. einen tollen Einstieg verschaffen. Doch ist das Ereignis wichtig genug, um vom Chef einen Tag Sonderurlaub zu bekommen - ohne an Gehalt einzubüßen?

Erster Schultag des Kindes: Grund genug für Sonderurlaub?

Der Sonderurlaub ist oft bestimmten Ereignissen vorbehalten - der eigenen Hochzeit, der Geburt des Kindes oder dem Tod des Ehepartners etwa. Ob es für diese Tage aber wirklich frei gibt, ist nicht gesetzlich geregelt. Meist orientieren sich Arbeitgeber hierbei an den Tarifverträgen im Öffentlichen Dienst.

Genauso sieht es auch bei der Einschulung des Kindes aus: Für eine Freistellung an diesem Tag gibt es keinen gesetzlichen Anspruch. Laut dem Portal Arbeitsrecht.org wären dafür bisher keine Fälle in der Rechtsprechung bekannt.

Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass Sie hier Sonderurlaub bekommen - bezahlt oder unbezahlt. Ob es trotzdem eine Ausnahme darstellen könnte, ist in der Regel im Arbeitsvertrag festgelegt.

Einzige Möglichkeit ist dann nur, einen regulären Urlaubstag einzulegen. Diesen sollten Sie rechtzeitig beantragen, um ihn gewährt zu bekommen. Ablehnen kann der Arbeitgeber dann nur, wenn dringende betriebliche Gründe dagegen sprechen.

Lesen Sie hier mehr Infos zum Sonderurlaub: Wann muss Ihr Chef Ihnen freigeben?