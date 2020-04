Mehr Flexibilität beim Elterngeld: Bekommen Mütter und Väter bald mehr Hilfe?

Kinderbetreuung plus Job - viele Eltern sind in der Coronakrise stark belastet. (Symbolbild)

Viele Mütter und Väter sind in der Coronakrise am Verzweifeln. Der Bundestag beriet einen Gesetzesentwurf, der auch flexiblere Regelungen des Elterngelds vorsieht.

Viele Eltern sind doppelt belastet.

sind doppelt belastet. Sie gehen ihrem Job nach und sollen gleichzeitig die Kinder daheim betreuen.

Der Bundestag berät nun auch über mehr Flexibilität beim Elterngeld.

Beratungen über Elterngeld-Regelungen in Coronakrise

Erwerbstätige Eltern sind in der Coronakrise* besonders stark belastet. Viele müssen zum Beispiel im Homeoffice* ihrem Job* nachgehen und sollen parallel die Kinder betreuen, wenn Schulen und Kitas geschlossen sind.

Ist Besserung in Sicht? Der Bundestag hat mit den Beratungen über spezielle Elterngeldregeln in der Corona-Krise begonnen. Mütter und Väter sollen wegen der aktuellen Lage keine Nachteile beim Elterngeld haben. Deshalb soll die Berechnungsgrundlage vorübergehend geändert werden.

Regeln beim Partnerschaftsbonus werden gelockert

Normalerweise wird das durchschnittliche Nettoeinkommen der zwölf Monate vor der Geburt für die Berechnung herangezogen. Wenn jemand wegen der Krise gerade weniger verdient, sollen die betreffenden Monate nun nicht mitgerechnet werden, so dass das Elterngeld nicht niedriger ausfällt.

Wer in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeitet und deswegen gerade keine Elternzeit nehmen kann, darf diese außerdem aufschieben. Auch die Regeln beim Partnerschaftsbonus - eine zusätzliche Leistung, die Mütter und Väter bekommen, die beide in Teilzeit arbeiten, um sich die Kindererziehung zu teilen - werden gelockert, wenn Teilzeit momentan so nicht einzuhalten ist. Bundestag und Bundesrat müssen den Ausnahmeregelungen zwar noch zustimmen, sie sollen dann aber rückwirkend zum 1. März gelten.

So viel Elterngeld ist gesetzlich vorgeschrieben

Elterngeld bekommen Mütter und Väter, wenn sie nach der Geburt des Kindes nicht oder vorerst nur wenig arbeiten wollen. Der Staat unterstützt das mit mindestens 300 Euro und maximal 1800 Euro im Monat - abhängig vom Netto-Verdienst vor der Geburt des Kindes. Das Elterngeld wird in voller Höhe maximal 14 Monate lang gezahlt, wenn sich beide an der Betreuung beteiligen.

Debatte im Bundestag zu Hilfe für Eltern

Viele sehen dringend Nachholbedarf, was die Unterstützung der Eltern betrifft. Denn viele berufstätige Mütter und Väter sind verzweifelt wegen der doppelten Belastung, wenn Schulen und Kitas geschlossen bleiben und sie keinen Anspruch auf eine Notfallbetreuung haben.

In der Debatte des Bundestages am 22. April forderten Redner der Opposition mehr Unterstützung für Eltern, die wegen geschlossener Kitas oder Schulen weiterhin nicht zur Arbeit können. "Wir müssen jetzt den Druck aus den Familien nehmen", sagte die Familienpolitikerin der Grünen, Katja Dörner.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sagte, sie arbeite mit den Ländern an einem konkreten Plan zur schrittweisen Wiederöffnung der Kitas. Sie stellte zudem erneut in Aussicht, dass die staatlichen Lohnausfallzahlungen für Eltern, die wegen geschlossener Kitas nicht arbeiten können, verlängert werden könnten. Momentan zahlt der Staat diese Leistungen nur für maximal sechs Wochen - diese Zeit dürfte für betroffene Eltern bald ausgeschöpft sein.

Quellen: dpa, Bundesregierung.de

ahu

