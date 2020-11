McDonald‘s: Bewerbung abgelehnt – Mann schmiedet durchgeknallten Plan, um sich zu rächen

Ein abgelehnter Bewerber in England nahm Rache am Burger-Restaurant McDonald‘s.

Ein Mann hatte sich in England auf einem Job bei McDonald‘s beworben. Als er abgelehnt wird, schmiedet er einen Racheplan, den die Welt so noch nicht gesehen hat.

Bewerbungen dürften sich in England wohl ähnlich abspielen wie in Deutschland. Oder laufen die Uhren auf der Insel doch etwas anders als bei uns? Zumindest dieser Bewerber ist nun auch bei uns mit einer ganz besonderen Aktion aufgefallen, die wohl keinem Arbeitgeber sonderlich gefallen dürfte. Erst recht nicht McDonald‘s*.

Lesen Sie auch: Gehalt bei McDonald‘s: Wie viel verdienen die Mitarbeiter?

Abgelehnter Bewerber eröffnet „NotmcDonald‘s“-Kiosk

Der englische YouTuber Niko Omilana (22) - mit rund drei Millionen Followern - hatte sich laut eines Berichts des Online-Portals The Sun bei der Burger-Kette McDonald‘s beworben. Doch der junge Mann hat den Job nicht bekommen. Frustriert über die Ablehnung schmiedete er sogleich einen verrückten Racheplan, der Seinesgleichen sucht. Im Ort Gerrads Cross baute er einen Kiosk auf, der einer McDonald‘s Filiale zum Verwechseln ähnlich sieht. Hier servierte er vier Stunden lang seine eigenen Burger unter dem Namen „NotmcDonald‘s“. Und das alles unter einer Flagge mit dem originalgetreuen Logo von McDonald‘s.

Laut The Sun war sein Kiosk ein überwältigender Erfolg: Die Kunden sollen Schlange gestanden, die Straßen mit Autos verstopft gewesen sein. Hinzugerufene Polizisten konnten keinen Verstoß feststellen, ermahnten die Menschen jedoch, sich an die Corona-Regeln zu halten. McDonald‘s selbst soll sich bisher nicht zur „Notmcdonald‘s“-Aktion geäußert haben. (as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

Video: Die 5 Geheimnisse des McDonalds-Gründers

Mehr zum Thema: Bewerbung bei Tesla: Elon Musk verrät, auf welche Bewerber er wirklich Wert legt.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.