Das Problem mit der Rolltreppe: Diese Rechnung überfordert jeden

Blinzeln Sie noch dumpf über Ihrer ersten Tasse Kaffee? Dann versuchen Sie sich doch an unserem Rolltreppen-Rätsel - davon kommen Ihre grauen Zellen in Schwung.

Laut Statista gibt es in Deutschland etwa 36.000 von ihnen. Da ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Sie heute schon auf einer von ihnen gefahren sind: auf einer Rolltreppe. Haben Sie Lust auf ein kleines, aufweckendes Rätsel am Montagmorgen?

Sie wollen wissen, wie viele Stufen die Rolltreppe im Kaufhaus hat. Die Treppe rollt von oben nach unten in gleichbleibender Geschwindigkeit. Gehen Sie die Treppe hinauf (gegen die Fahrtrichtung), zählen Sie 120 Stufen unter sich. Gehen Sie die Treppe hinunter, sind es nur 80 Stufen. Wie viele Stufen könnten Sie sehen, wenn die Treppe stillstünde?

Tipp: Dieses Rätsel lässt sich am besten mit einem Gleichungssystem lösen. Und: 100 ist übrigens falsch.

Und so lautet die Lösung

Ob Sie mit Ihrem Ergebnis wirklich richtig liegen, erfahren Sie um 14 Uhr in unserer Auflösung.

vro