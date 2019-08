Lösung: Diese mathematische Gleichung macht sogar Taschenrechner ratlos - können Sie sie lösen?

Seit die mysteriöse Gleichung auf Twitter aufgetaucht ist, scheidet sie die Geister, obwohl es in Mathematik doch nur richtig und falsch gibt - oder?

Die meisten Twitter-User waren sich einig, dass das 2+2 in der Klammer zuerst ausgerechnet werden müsse - das hat man uns in der Schule so beigebracht. Also hätten wir 8:2x4. Und jetzt wird's knifflig! Denn welche beiden Zahlen muss man zuerst miteinander verrechnen? Hat die Division Vorrang oder die Multiplikation? 4x4=16, aber 8:8=1. Welcher Weg ist nun der richtige?

Welche Lösung hat die Gleichung wirklich?

Nach den mathematischen Regeln haben Division und Multiplikation dieselbe Priorität. Deshalb, so Hannah Fry, Mathematik-Professorin am University College London, in der Daily Mail, seien beide Lösungen richtig: 8:2(2+2)=1 und 8:2(2+2)=16.

Doch die Gleichung sei schlecht aufgeschrieben, sagt sie. In dieser Schreibweise sei die Aufgabenstellung viel eindeutiger:

+ Wenn man die Gleichung so aufschreibt, ist die Reihenfolge, in der gerechnet werden muss, eindeutig. © Werdin

Sind Sie auf die Lösung gekommen? Hier geht es zurück zur Knobelei der Woche: Diese mathematische Gleichung macht sogar Taschenrechner ratlos - können Sie sie lösen?

Sie haben immer noch nicht genug? Viele weitere knifflige Mathe-, Bilder- und Logikrätsel finden Sie hier auf unserer Rätsel-Seite.

Weitere Rätsel aus unserer Serie

vro

Video: Lösen Sie dieses Problem