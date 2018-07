Lücken im Lebenslauf: Mit diesen Tipps vermeiden Sie unangenehme Fragen

Wenn die Jobsuche mal länger dauert, können Lücken im Lebenslauf entstehen. Mit diesen Tipps machen Sie die Übergangsphase zwischen zwei Jobs zu Ihrer Stärke.

Die Suche nach einem neuen Job läuft länger als gedacht und in Ihrem Lebenslauf entsteht eine immer größere Lücke? Damit dieser Leerlauf keinen schlechten Eindruck bei potentiellen Arbeitgebern hinterlässt, sollten Sie die Lücken füllen. Mit diesen Tipps peppen Sie Ihren Lebenslauf auf.

Nutzen Sie die Zeit für ein Ehrenamt

Eine neue Stelle zu finden, nimmt einige Zeit in Anspruch, lässt aber auch Raum für andere Aktivitäten. Nutzen Sie diese Zeit und nehmen Sie ein Ehrenamt wahr. Damit helfen Sie nicht nur anderen, sondern werten auch Ihren Lebenslauf auf. Wichtig dabei: Das Ehrenamt sollte zu Ihrem angestrebten Berufsfeld passen, schreibt das Online-Portal "Business Insider".

Auch ein Urlaub kann die Lücke im Lebenslauf erklären

Sie müssen nicht zuhause hocken und ständig auf der Suche nach dem richtigen Job sein. Sie können auch verreisen. Aber Strandurlaub sollten Sie besser nicht machen. Ein Trekking-Urlaub oder Work-and-Travel machen sich besser in Ihrem Lebenslauf. Business Insider zufolge soll Ihr Urlaub Bereitschaft zeigen, dass Sie offen für Neues sind.

Bleiben Sie auf den aktuellen Stand und bilden Sie sich weiter

Der Spruch "Man lernt fürs Leben" mag altbacken sein, aber er ist auch wahr. Wenn Sie sich regelmäßig weiterbilden, füllen Sie nicht nur die Lücke in Ihrem Lebenslauf, sondern eignen sich Kompetenzen für Ihren künftigen Job an. Für Weiterbildungskurse erhalten Sie in der Regel ein Zertifikat, dass Sie Ihrer Bewerbung beilegen können.

Ein Praktikum ist nicht zwangsläufig ein Rückschritt

Praktika haben einen schlechten Ruf: schlecht bezahlt und meist nur Hilfsarbeiten. Aber das muss nicht sein. Mit einem Praktikum können Sie wertvolle Erfahrung sammeln. Es bietet sich vor allem in Bereichen an, in denen Sie noch nicht gearbeitet haben. Und vielleicht mündet das Praktikum in eine feste Stelle.

