Lösung: Würde Sie dieser Einstellungstest auch überfordern? Finden Sie es heraus!

Haben Sie den Einstellungstest gelöst oder grübeln Sie noch? Wie müssen Quadrat und Linie im letzten Kästchen angeordnet werden?

Schauen Sie sich die Quadrate und Linien genau an. Setzen Sie die Figuren ins Verhältnis zueinander. Wie unterscheidet sich das zweite Kästchen vom ersten? Und das dritte vom zweiten? Erkennen Sie eine Tendenz? Welche Anordnung von Symbolen gehört in das letzte Kästchen - a), b), c), d) oder e)?

Das Matrizen-Rätsel aus dem Einstellungstest

Und die Lösung unseres Rätsels sieht so aus: Die blaue Linie dreht sich in jedem Kästchen um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Das rote Quadrat rutscht von einer Ecke in die nächste, allerdings erst eine, dann zwei, dann eine und dann wieder zwei Ecken weiter.

+ Die richtige Lösung ist a). © Werdin

