Die Lösung des Bücherwurm-Rätsels wird viele überraschen

Haben Sie herausgefunden, wie lange der Bücherwurm sich durch den Brockhaus futtert? Vermutlich haben Sie den gleichen Logikfehler gemacht, wie die meisten.

Dieser doofe Mittwoch ist immer noch nicht vorbei? Macht nichts, denn hier kommt die Auflösung unseres Bücherwurm-Rätsels, um Sie abzulenken.

Die Aufgabe war, herauszufinden, in welcher Zeit sich der Bücherwurm von der ersten Seite von Band 1 bis zur letzten Seite von Band 3 gefressen hat. Der erste Band ist elf Zentimeter dick, der zweite 13 und der dritte Band acht Zentimeter. Hinzu kommen noch die Buchdeckel von jeweils 0,3 Zentimetern Dicke. Der Bücherwurm hat einen enormen Appetit: In 35 Minutenfrisst er zehn Zentimeter Papier. Für die stabileren Buchdeckel braucht er fünf Minuten.

Und so lautet die Lösung

Der Wurm frisst sich durch den Buchdeckel von Band 1, durch den gesamten 2. Band und durch den hinteren Buchdeckel des Bandes 3 in 65,5 Minuten.

Kann gar nicht sein, sagen Sie? Was ist dann mit den Seiten von Band 1 und 3? Schauen Sie sich die Bücher auf dem Foto an. Wenn drei Bände in der richtigen Reihenfolge im Regal stehen, wo befindet sich Seite 1 von Band 1? Eben nicht ganz links, sondern kurz vor Band 2. Und die letzte Seite von Band drei befindet sich auch nicht ganz rechts.

Aber wie kommt der Wurm überhaupt an den Anfang von Band 1, wenn er zugeklappt im Regal steht? Das ist Rätsel, dass wir wohl nie lösen werden...

