Lösung Rätsel: Erkennen Sie das Muster hinter diesen Zahlen?

Zwölf Zahlen, scheinbar wild durcheinandergewürfelt - und doch steckt ein Muster dahinter. Haben Sie es durchschaut? Hier verraten wir Ihnen die Lösung.

Nein, dieses Rätsel hat nur bedingt etwas mit Mathematik zu tun. Schließlich sollen Sie hier nicht rechnen, sondern Ihr logisches Denken unter Beweis stellen.

So lautete das Rätsel

Sie erinnern sich? Gegeben war eine Zahlenreihe von zwölf, scheinbar bunt zusammengewürfelten Ziffern. Tatsächlich steckt jedoch ein Muster dahinter - erkennen Sie es?

Die Zahlenreihe lautete:

4, 8, 12, 2, 1, 7, 6, 3, 5, 11, 10, 9

Hier kommt die Lösung:

Die Lösung ist im Prinzip ganz einfach: Die Zahlen stehen jeweils für die zwölf Monate des Jahres: Die "1" für Januar, die "2" für Februar u.s.w. Die gegebene Reihenfolge entsteht, wenn Sie die Monate alphabetisch sortieren:

April, August, Dezember, Februar, Januar, Juli, Juni, Mä[ae]rz, Mai, November, Oktober, September

Übrigens, bei der Sortierung von Umlauten wie beim "ä" in März sind zwei Varianten in Deutschland üblich: Entweder wird "ä" mit "ae" gleichgesetzt oder "ä" mit "a". In unserem Fall haben wir uns für die erste Variante entschieden, da sie gebräuchlicher erscheint.

