Lösung: Das Problem mit der Rolltreppe: Diese Rechnung überfordert jeden

Täglich fahren Menschen mit Rolltreppen, ohne sich die Frage zu stellen: Wie viele Stufen hat so eine Treppe eigentlich? Wollen Sie es herausfinden?

In unserem Rätsel der Woche wollten wir gemeinsam herausfinden, wie viele sichtbare Stufen eine Rolltreppe eigentlich im Stillstand hat. 120, wie beim Hinaufgehen? Oder 80, wie beim Hinabgehen?

Unser Tipp im Rätsel war ein Gleichungssystem. Und so funktioniert's:

In der Zeit, in der Sie die Rolltreppe nach unten oder nach oben gehen, verschwindet eine Anzahl von Stufen unter der Treppe und eine Anzahl von Stufen taucht oben wieder auf. Diese Anzahl verschwundener und auftauchender Stufen muss im gleichen Verhältnis zueinander stehen, wie die Zahl der Stufen, die Sie zählen (also 120 zu 80).

Ganz schön knifflig: So viele Stufen hat die Rolltreppe

im Stillstand sichtbare Stufen = 120 - 120x (für den Lauf gegen die Rollrichtung)

im Stillstand sichtbare Stufen = 80 + 80x (für den Lauf mit der Rollrichtung)

Daraus folgt:

80 + 80x = 120 - 120x x = 1/5 x in eine der Gleichungen einsetzen Im Stillstand sichtbare Stufen: 96

Video: Rolltrepping extrem

