Lösung: Mathe-Aufgabe lösen sogar Zwölfjährige - Erwachsene machen alle denselben Fehler

Eine Mathe-Aufgabe, die schon Fünft- und Sechstklässler lösen können, treibt auch viele Erwachsene um: Können Sie die Gleichung lösen? Oder versagen Sie auch?

Hat diese Mathe-Aufgabe Ihre Gehirnzellen so richtig in Schwung gebracht oder war es für Sie ein Leichtes, Sie richtig zu lösen? Hier erfahren Sie in jedem Fall die richtige Lösung.

Und so lautet die Lösung der Mathe-Aufgabe

Die Aufgabe lautete: 6 : 2 (1 + 2)

Ist Ihre Lösung die 1? Dann liegen Sie leider falsch.

Denn die Regeln lautet: Klammer zuerst rechnen! Das ergibt also 3.

Es heißt dann: 6 : 2 * 3

Und jetzt heißt es: Von links nach rechts rechnen. Also: 3 * 3

Damit ist die richtige Lösung: 9

