Lösung zu: Wer dieses Socken-Rätsel löst, ist ein wahres Logik-Genie

Sind Sie hinter das Rätsel der Socken-Schublade gestiegen? Hier verraten wir Ihnen die Lösung zu unserer kniffligen Denksportaufgabe.

Socken-Rätsel finden Sie an jeder Ecke im Internet. Doch dieses hier begeistert Rätselfreunde immer wieder. Vielleicht liegt es daran, dass so viele auch im wahren Leben ständig nach gleichen Socken suchen müssen? Schließlich verschwinden ständig Socken oder lösen sich nach dem Waschen scheinbar in Luft auf. Doch in diesem Fall dürfen Sie auf eine Lösung hoffen.

Socken-Rätsel: So lautet die Lösung

Egal, ob Sie Ihre Socken gut organisiert haben oder auch nicht: So lautete unsere Rätselfrage, die jeden Sockenträger interessieren dürfte.

Wer gut kombinieren kann, kommt auch relativ schnell auf die richtige Lösung: Sie müssen lediglich drei Socken aus der Schublade ziehen, um ein gleiches Paar zu ergattern.

Folgende Kombinationen sind möglich, um ein gleiches Sockenpaar zu ergattern:

weiß-weiß-weiß

weiß-weiß-schwarz

weiß-schwarz-schwarz

schwarz-schwarz-schwarz

schwarz-schwarz-weiß

schwarz-weiß-weiß

Von Andrea Stettner