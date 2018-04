LinkedIn-Umfrage: In diesen zehn Unternehmen wollen wir jetzt arbeiten

Wie jedes Jahr hat das Karriere-Portal LinkedIn die beliebtesten Unternehmen Deutschlands ausgewertet. Wo wollen die meisten Deutschen am liebsten arbeiten?

McKinsey, Merck oder doch lieber bei Amazon? Das international agierende Job-Netzwerk LinkedIn hat seine Mitglieder auch 2018 wieder zur Abstimmung gebeten. Es wollte wie jedes Jahr wissen: Bei welchem Unternehmen würden Sie gerne aktuell arbeiten? Auf Basis von Millionen LinkedIn-Mitgliedern in Deutschland entstand ein Top 10-Ranking der gefragtesten Unternehmen hierzulande.

Platz 1: McKinsey & Company

Die Unternehmens- und Strategieberatung Mc Kinsey & Company mit Sitz in München führt 2018 die Poleposition an. Die international agierende Firma berät weltweit private und öffentliche Konzerne sowie Regierungsstellen. Allerdings sind offene Stellen hier rar gesät - und nur die Crème de la Crème darf sich Chancen ausmalen, genommen zu werden.

Das IT- und Services-Unternehmen ist der Gigant unter den führenden Konzernen der Branche. Zu ihr gehört unter anderem auch Google, die größte Tochterfirma von Alphabet. Daher ist es auch Marktführer für Suchmaschinen im Internet und beherrscht - zusammen mit Facebook - den digitalen Werbemarkt. Das Unternehmen hat in Deutschland seinen Sitz in München.

Platz 3: Amazon

Trotz Streiks und anhaltender negativer Publicity hat es der Online-Versandriese 2018 auf das Siegertreppchen geschafft. Viele Bewerber sind dennoch von dem innovativen Unternehmen fasziniert - und Amazon wächst stetig: Nicht nur dank dem Sprachassistenten Alexa oder dem Lebensmittel-Lieferdienst Prime Now, sondern auch offline.

Es soll nun die US-Bio-Supermarktkette Whole Foods aufgekauft haben und mit Amazon Go den ersten Laden ohne Kassierer eröffnet. In Deutschland hat es seine Zentrale ebenfalls in München.

Platz 4: Huawei Technologies

Viele kennen das chinesische Unternehmen wegen seiner Smartphones, dabei hat es so viel mehr zu bieten: So ist der Viertplatzierte im Ranking auch dick im Glasfaserleitungen-Geschäft. 400 Experten sind im größten europäischen Huawei-Forschungszentrum in München tätig, um immer neuere Modelle wie das 5G zu entwerfen.

Platz 5: Boston Consulting Group

Die Management-Beratung agiert international und verfügt über Büros in 90 Städten in 50 Ländern. Allerdings ist der Bewerbungsprozess kein Zuckerschlecken und beinhaltet mehrere Runden, die ins Eingemachte gehen sollen. Besonders Fachkräfte mit naturwissenschaftlichem Hintergrund sind hier gefragt. Das Unternehmen hat seinen Sitz ebenfalls in München.

Platz 6: Salesforce

Charity, bezahlter Urlaub und eine entspannte Haltung: Das verspricht das Unternehmen, das für cloud-basierte Business-Software bekannt ist. Getreu der hawaiianischen Kultur, wird hier der Zusammenhalt gefördert und die Mitarbeiter als Familie eingeschworen. Zudem bekommen sie sieben Tage pro Jahr bezahlten Urlaub, um sich wohltätigen Zwecken zu widmen. Salesforce hat seinen Sitz in München.

Platz 7: HERE Technologies

Autos, Lastwagen - und bald auch Drohnen oder Roboter: Das ist die Zukunftsvision des IT- und Services-Unternehmen HERE Technologies. Es hat sich zum Ziel gemacht, die Streckeninformationen für autonomes Fahren zu liefern. Das Tech-Unternehmen will aber seine Strategie bald auf alle autonomen Dinge ausweiten, heißt es. Die Multikulti-Firma befindet sich in Berlin.

Platz 8: Merck

Dieses Jahr feiert das Pharmazie-Unternehmen seinen 350. Geburtstag. Anfangs noch eine kleine Apotheke in Darmstadt, ist es heute ein globales Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Dafür benötigt es immer wieder Nachschub in Form von kreativen Mitarbeitern.

Schließlich steht bei Merck nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Themengebiet "Performance Materials" im Fokus. Unter anderem Flüssigkristalle in LCD-Bildschirmen, organische Leuchtdioden oder Perlganzpigmente für Kosmetik und sogar Autolack. Noch heute hat es seine Zentrale im beschaulichen Darmstadt.

Platz 9: Deloitte Deutschland

Als Wirtschaftsprüfung-Unternehmen bekannt geworden, ist es heute viel mehr als das: Neben Risiko-, Steuer-, Rechts- und Finanzberatung ist der Konzern auch im Crowdsourcing und der Cyber-Sicherheit aktiv. Etwa 7.000 Mitarbeiter aus über 80 Nationen zählt Deloitte Deutschland mit Sitz in München, welche Firmen zahlreicher Wirtschaftszweige berät.

Platz 10: Zalando SE

Der Online-Moderiese hat es dieses Jahr gerade noch in die Top 10 geschafft: Der einstige Onlineshop für Schuhe hat sich in wenigen Jahren zur börsennotierten Mode-Plattform gemausert. Doch das bedeutet nicht, dass Zalando nur Fashionistas sucht - auch Entwickler bis hin zu Mitarbeitern in der Logistik und Marketing sind gefragt.

Zudem will der Konzern bald auch Kosmetika verkaufen und plant, Millionen in die Personalisierung des Angebots zu investieren. Und wer es schafft, hier einzusteigen, kann mit allerhand Annehmlichkeiten rechnen: So soll ein riesiger Zalando Campus in Berlin entstehen, mit Atrium, Dachterrasse und einem Kindergarten.

jp