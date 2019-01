Wenn Sie Ihr LinkedIn-Profil auf diese Weise ändern, bekommen Sie ein Jobangebot

Karriere-Netzwerke wie LinkedIn sind inzwischen eine vielversprechende Quelle für Jobangebote geworden. Eine Managerin verrät, mit welchem Trick Bewerber besonders hervorstechen.

Zeitungsannoncen haben bei der Jobsuche vielerorts ausgedient. In vielen Branchen suchen gerade junge Arbeitnehmer Online nach vielversprechenden Jobangeboten. Wer lieber gefunden werden will, meldet sich gleich bei Karriere-Netzwerken wie Xing oder LinkedIn an. Doch um dort Recruitern ins Auge zu stechen, muss auch das Profil im Idealfall hundertprozentig stimmen.

Zusammenfassung unter Profilnbild ist bei LinkedIn extrem wichtig

Für einen guten ersten Eindruck spielt jedoch nicht nur ein professionelles Profilbild und ein beeindruckender Lebenslauf eine Rolle. Wer sich bei LinkedIn ein Jobangebot angeln möchte, der sollte ein großes Augenmerk auf die Zusammenfassung, einem kurzen Abschnitt unter dem Profilbild, legen. Das verriet nun eine LinkedIn-Managerin dem Karriere-Portal BusinessInsider.

Das fatale: Die meisten User wissen nicht einmal, dass es diese Möglichkeit gibt oder vernachlässigen sie sträflich. Dabei könnten Sie eine echte Chance auf Ihren Traumjob verpassen, wie LinkedIn-Karriereexpertin Blair Decembrele bestätigt: Diese Zusammenfassung sei der "Elevator Pitch" für jeden Berufstätigen, eine "Chance, Ihre Einzigartigkeit zu unterstreichen". "Eine gute Zusammenfassung führt dazu, dass Sie bei der LinkedIn-Suche der Recruiter, Personalmanager oder eines potenziellen Partners auftauchen", weiß die Insiderin. Wenn das nicht Grund genug ist, die Zusammenfassung so schnell wie möglich auszufüllen?

So sollte die Zusammenfassung bei LinkedIn aussehen

Doch wie soll die Zusammenfassung aussehen, um positiv ins Auge zu stechen? "Ihre Zusammenfassung sollte Ihre Erfahrung, Fähigkeiten, Motivation und Interessen beinhalten", verrät Decrembrele. "Sie können hervorheben, was man unbedingt über Sie wissen sollte, zugleich können Sie Ihrer Persönlichkeit Ausdruck verleihen." Vor allem authentisch sollte sie sein, und einnehmend, gerne auch als Anekdote verpackt. Sie darf ruhig humorvoll und persönlich sein, Hobbys oder Freiwilligendienste enthalten. "Es ist eine allumfassende digitale Präsentation Ihrer Geschichte, was Sie einzigartig in Ihrem Beruf macht", so Decembrele.

Mindestens 40 Wörter und Suchbegriffe einbauen

Außerdem sollte die Zusammenfassung mindestens 40 Wörter enthalten. Wichtig seien aber auch Suchbegriffe einzubauen, nach denen potenzielle Arbeitgeber suchen - um überhaupt gefunden zu werden. "Lesen Sie sich Stellenausschreibungen durch und finden Sie eine Möglichkeit, diese Keywords in Ihrer Zusammenfassung unterzubringen, sofern Sie diese Fähigkeiten auch mitbringen." Dann dürfte dem Traumjob nichts mehr im Wege stehen

as