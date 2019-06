"Lieber reich oder glücklich?" Die Antwort der Deutschen fällt eindeutig aus

Wonach wählen Sie einen Stelle aus? Nach Gehalt? Danach ob der Job Sie erfüllt? Eine Studie offenbart, welcher Faktor den Deutschen am wichtigsten ist.

Wer nach einer neuen Job Ausschau hält, tut dies meist, weil er sich in seiner aktuellen Stelle nicht mehr wohlfühlt. Aber welche Faktoren sorgen bei Deutschen dafür, dass sie in einem Unternehmen glücklich sind - oder eben nicht? Sind es die Kollegen? Der Chef? Oder doch das Gehalt?

Das macht die Deutschen am Arbeitsplatz am glücklichsten

Der Arbeitsmanagement-Anbieter Wrike hat für seinen "Happiness Index 2019" rund 4.000 Arbeitnehmer aus Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA befragt. 1.000 davon stammen aus Deutschland. Als Teil der Umfrage wurden die Arbeitnehmer befragt, welche Glücksfaktoren am Arbeitsplatz für sie die wichtigste Rolle spielen. Demnach ist hierzulande die Vergütung Glücksfaktor Nummer eins.

Hier sehen Sie das vollständige Ranking:

Gehalt eine sinnvolle Arbeit erledigen flexible Arbeitszeiten und/oder die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten Standort des Büros Unternehmenskultur / Renommee des Unternehmens / einladender Arbeitsplatz Management / Führungskultur

Im Ländervergleich achten die Deutschen ebenfalls um einiges mehr darauf, ob der Gehaltsscheck dick genug ist. Nur 29 Prozent der Befragten gab an, schon einmal ein geringeres Gehalt in Kauf genommen zu haben, um einen Job anzunehmen, der sie glücklicher macht. Im Gegenzug haben 71 Prozent mehr auf die Vergütung geachtet. In Frankreich sind es 68 Prozent, in den USA 58 Prozent und in Großbritannien 54 Prozent, denen ein hohes Gehalt wichtiger war als glücklich zu sein.

Dass Geld nicht alles ist, beweisen die Umfrageergebnisse allerdings auch: Je unwichtiger den Deutschen das Gehalt ist, umso glücklicher sind die am Arbeitsplatz.

