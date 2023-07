Lebenslauf passt nicht mit Stellenanzeige zusammen? KI kann Sie aussortieren

Von: Carina Blumenroth

Die Bewerbung ist verschickt, Sie passen genau auf die Stellenanzeige mit Ihrem Können. Aber Sie bekommen eine automatisch generierte Absage. Warum die KI Sie aussortiert.

Durch den eigenen Lebenslauf scrollen, hier und da ein paar Anpassungen vornehmen, damit deutlicher wird, warum man mit den eigenen Qualifikationen auf die ausgeschriebene Stelle passt. Das Anschreiben optimieren, Stärken hervorheben und natürlich genau die jeweilige Ansprechperson des Unternehmens nennen. Dann ein Klick und die Bewerbung ist abgeschickt.

Von KI aussortiert? Warum Ihre Bewerbung nicht beim Personaler landet

Die KI kann schuld sein, dass Ihre Bewerbung nicht zur Personalabteilung durchkommt. Was Sie beachten sollten. © Zoonar.com/Patrick Daxenbichler/Imago

Durch den Einsatz der Künstlichen Intelligenz (KI) sollen Arbeitsabläufe vereinfacht werden. In immer mehr Teilbereichen wird darauf gesetzt. Allerdings gibt es dabei unter Umständen noch Schwierigkeiten. Denn wenn beispielsweise die Stellenanzeige und der Lebenslauf nicht eins zu eins zueinander passt, können Sie von der KI aussortiert werden, informiert das Portal Businessinsider. Bewerbungsexperte Stefan Gerth rät in dem Portal, dass man nah an den Formulierungen bleiben solle, die auch in der Stellenanzeige genutzt wurden.

Im Lebenslauf: verwenden Sie nicht Eigenkreationen als Positionsbeschreibung

Besonders bei Start-ups gibt es häufig kreative Positionsbezeichnungen, die modernen klingen sollen und die letztendliche Tätigkeit dahinter nicht immer offensichtlich machen. Das ist dann problematisch, wenn kein Mensch die Bewerbung prüft und Zusatzinformationen liest. Wenn die KI die Bewerbung scannt und die Positionsbezeichnung nicht zu der offenen Stelle passe, könne man dann nicht in Betracht gezogen werden, informiert Businessinsider.

Auch, wenn ein Unternehmen bei der Sichtung keine KI einsetzt, entscheiden Personalerinnen und Personaler in Sekunden, ob Sie ein guter Bewerber sind, oder nicht.

Tipps, damit Ihre Bewerbung den Check durch die KI übersteht

Schlüsselbegriffe und Schlagworte aus der Stellenanzeige übernehmen, das gilt besonders für die Berufsbezeichnung.

Keine Grafiken, die Inhalt transportieren.

Word statt PDF, schreibt das Portal Rocketeer. Das liegt daran, dass die KI Word-Dateien fehlerfreier lesen könne.

Abkürzungen zur Sicherheit ausschreiben bzw. so verwenden, wie in der Stellenanzeige angegeben.

Klar und präzise formulieren, beispielsweise besser „Schule, Studium, Ausbildung“ als „über mich“.