Lebenslauf: Google-Mitarbeiterin verrät, auf welche Punkte Personaler besonderen Wert legen

Der Lebenslauf sollte perfekt sitzen, denn bei den Bewerbungsunterlagen nimmt er inzwischen den größten Stellenwert ein. Worauf Personaler besonders Wert legen, verrät eine Personalchefin von Google.

Google zählt seit Jahren zu den beliebtesten Arbeitgebern der Welt. Rund 3 Millionen Bewerbungen soll der Suchmaschinen-Konzern jedes Jahr erhalten. Doch anders, als viele vermuten würden, wird der Lebenslauf* hier tatsächlich noch von Personalern gelesen – und nicht von einem Bot nach Schlüsselwörtern abgescannt.

Personaler bei Google prüfen jeden einzelnen Lebenslauf

„Bei Google verlassen wir uns bei der Einstellung immer noch auf Menschen – das ist das Wichtigste, was wir tun“, erklärt Kyle Ewing, Personal-Chefin bei Google, dem US-Magazin Fast Company. „Wir schulen die Leute darin, Lebensläufe auf Fähigkeiten und Kompetenzen zu prüfen.“ Deshalb ist es für Bewerber so wichtig, dass die Bewerbungsunterlagen all seine Talente und Errungenschaften widerspiegeln. Uns das ist immer wichtig, egal ob Sie sich bei Google bewerben oder bei einer anderen Firma.

+ Im Lebenslauf sollten sich Bewerber besonders auf vier Punkte konzentrieren. © IMAGO / Westend61

Lebenslauf: Vier Punkte sind Personalern besonders wichtig

Laut der Personal-Expertin sollten Bewerber besonders auf vier Punkte in ihrem Lebenslauf achten, und entsprechend Zeit darin investieren:

Ihre Erfahrungen: Bewerber sollten den Lebenslauf nutzen, nicht nur Joberfahrungen oder Schulabschlüsse aufzulisten. Wer persönliche Herzens-Projekte, den Job als Nachhilfelehrer oder sein Engagement in einem Ehrenamt aufführt, zeichnet von sich ein ganzheitliches Bewerberbild. Ihre Erfolge: Nennen Sie Ihre Erfolge im Curriculum Vitae (CV) und belegen diese mit Zahlen. Jedoch ohne damit zu prahlen, so etwa: „Ich habe den Umsatz von 15 kleinen Geschäftskunden gegenüber dem Vorquartal um 10 Prozent gesteigert, indem ich neue Softwarefunktionen eingeführt habe.“ Schlüsselwörter hervorheben & Bulletpoints verwenden: Scannen Sie die Stellenbeschreibung nach relevanten Schlüsselbegriffen ab. Welche Ihrer Kennnisse und Fähigkeiten passen dazu? Diese sollten Bewerber unbedingt in ihrem CV nennen. Wer zusätzlich Bulletpoints zur Gliederung des Lebenslaufs verwendet, erleichtert Personalern, dass sie ihn auch bis zum Ende durchlesen. Warum Sie in das Unternehmen passen: Wer jetzt noch deutlich macht, warum er das Team mit seinen Fähigkeiten und seiner Lebenserfahrung bereichern kann, hat gute Karten auf ein Vorstellungsgespräch.

