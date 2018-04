Kündigung: Das müssen Sie wissen

Sie wurden gekündigt oder wollen kündigen? Dann erfahren Sie hier alles, was Sie über Kündigungsfristen, Formulierungen und gesetzliche Regelungen wissen müssen.

Die Kündigung des Arbeitsvertrages bedeutet nicht nur, dass eine große Veränderung für den Arbeitnehmer bevorsteht. Will der Arbeitnehmer das Unternehmen wechseln oder der Arbeitgeber seinen Mitarbeiter entlassen, gelten auch immer bestimmte formale und rechtliche Regelungen. Die Wichtigsten zeigen wir Ihnen hier.

Kündigung als Arbeitnehmer: Wie schreibe ich eine Kündigung?

Eine Kündigung muss immer schriftlich erfolgen - also in Briefform. Eine E-Mail genügt nicht. So sieht es das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in § 623 vor.

Eine entsprechende Formulierung könnte etwa so aussehen:

Kündigung meines Arbeitsvertrags





Sehr geehrte(r) Frau/Herr …,

hiermit kündige ich meinen Arbeitsvertrag vom …. ordentlich und fristgerecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt der Kündigung schriftlich. Darüber hinaus bitte ich Sie, mir ein qualifiziertes Arbeitszeugnis auszustellen.

Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift des Arbeitnehmers

Kündigungsfrist: Wann muss ich kündigen?

Bevor Arbeitnehmer ihren Job wechseln, müssen Sie auch immer die richtige Kündigungsfrist einhalten. Das Gesetz (§ 622 BGB) sieht hier eine Kündigungsfrist von mindestens vier Wochen bis zu drei Monaten zum 15. eines Monats oder zum Monatsende vor. Für Mitarbeiter in der Probezeit gilt eine gesetzliche Kündigungsfrist von zwei Wochen.

Wie lange Ihre Kündigungsfrist tatsächlich ist, entnehmen Sie Ihrem Arbeitsvertrag bzw. dem Tarifvertrag.

Will der Arbeitgeber kündigen, wird auch die Beschäftigungszeit im Betrieb berücksichtigt. Lesen Sie hier mehr zur gesetzlichen Kündigungsfrist bei Arbeitsverträgen.

Wann kann mir der Arbeitgeber kündigen?

Wer einem Mitarbeiter kündigen will, der muss zahlreiche gesetzliche Regelungen beachten. In Unternehmen, die mehr als elf Mitarbeiter (Vollzeit) beschäftigen, gilt das gesetzliche Kündigungsschutzgesetz.

Dabei unterscheidet man zwischen ordentlichen Kündigungen, die eine gewisse Kündigungsfrist vorsehen und außerordentlichen Kündigungen.

In der Regel handelt es sich bei Kündigungen durch den Arbeitgeber um folgende Gründe:

betriebsbedingte Kündigung

verhaltensbedingte Kündigung

personenbedingte Kündigung

Von Andrea Stettner