Frau wird gefeuert, weil sie auf Instagram einen fatalen Fehler macht

Weil eine Bankangestellte auf Instagram zweifelhafte Bilder postet, flattert der jungen Frau die Kündigung ins Haus. Ihrem Arbeitgeber ging diese Aktion zu weit.

Über diesen Fehler wird sich eine Schweizer Bankangestellte noch lange ärgern: Die Mitarbeiterin einer Züricher Privatbank postete auf Instagram unbedacht Bilder. Jetzt verlor sie deshalb ihren Job. Doch was war geschehen?

Bankangestellte postet Bilder von Bewerbungen auf Instagram

Bei der Assistentin des CEO landeten einige Bewerbungen, die in Sachen Rechtschreibung und Grammatik einige Fehler aufwiesen: "Ih sprehe Deutsch. Ih wohne in Zürich. Habe Fuhrerausweis. Ih habe Erfahrung", heißt es da in einem Schreiben.

Die junge Frau fotografierte sie mit ihrem Handy ab und machte sich dann in zwei Instagram-Posts über die Bewerber lustig: "Das isch mal e Bewerbig", schrieb sie in Schweizer Deutsch auf das Bild, daneben ein lachendes Smily und drei Facepalms. Das Pikante daran: Für ihre 14.000 Follower war der Briefkopf der Bank deutlich zu erkennen.

Umstrittene Instagram-Posts: Bank droht Image-Schaden

Als die Posts öffentlich wurden, drohte der Bank ein herber Image-Schaden und die Dame musste einiges einstecken. "Das ist ein großes Missverständnis. Es war keine böswillige Aktion", klagte sie gegenüber dem News-Portal blick.ch. Die Geschäftsführung fand das Ganze gar nicht lustig, sprach aber lediglich eine Verwarnung aus - schließlich verdiene jeder eine zweite Chance, so die Bank.

Nach zahlreichen Medienberichten knickte CEO Duri Prader jedoch wenig später ein, drohte das Ganze doch zu einem Fiasko für ihn selbst zu werden. Jetzt steht die Bankangestellte auf der Straße, wie das Portal Inside Paradeplatz berichtet. Sie soll aber bereits einen Rechtsanwalt eingeschaltet haben, um sich gegen die Kündigung zu wehren.

