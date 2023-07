Fast einer von fünf Angestellten betreibt „Loud Quitting“ – was das ist und was Unternehmen wissen sollten

Von: Anna Heyers

Teilen

Neuer Trend in der Arbeitswelt? Das Loud Quitting wird immer beliebter. Dabei sagen Angestellte klar und deutlich was sie stört – und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch kündigen.

Das Quiet Quitting, grob übersetzt etwa die stille Kündigung, schlug im letzten Jahr hohe Wellen, als Arbeitnehmer begannen, Grenzen zu setzen: Sie nahmen keine zusätzliche Arbeit mehr an, machten keine Überstunden mehr oder nahmen nur noch wenige Anstrengungen auf sich. Quiet Quitting wird oft als persönliche Ablehnung der Arbeitskultur angesehen. Einige Arbeitnehmer halten mit ihrer Unzufriedenheit jedoch nicht hinterm Berg – stattdessen kündigen sie „laut“.

Fast einer von fünf (18 Prozent) der Beschäftigten weltweit kündigt auf diese Weise oder ist aktiv unzufrieden, so ein neuer Bericht des Meinungsforschungsinstituts Gallup. Geteilt wurden diese Studie und ihre Befragungsergebnisse von mehr als 120.000 Beschäftigten weltweit unter anderem von make it, dem Online-Finanzportal des Nachrichtensenders CNBC.

Lautes Kündigen: Was bedeutet Loud Quitting?

Quasi mit Ankündigung: Loud Quitters machen aus ihrem Unmut im Beruf keinen Hehl und sind damit das Gegenteil der Quiet Quitters. (Symbolbild) © Veam/Imago

Gallup definierte Loud Quitters als Mitarbeiter, die Maßnahmen ergreifen, die der Organisation „direkt schaden“. Zum Beispiel, indem die Angestellten Ziele des Unternehmens untergraben und sich gegen ihre Führungskräfte stellen. „Irgendwann war das Vertrauen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber schwer gestört“, heißt es laut make it in der Studie. Und weiter: „Oder der Mitarbeiter war für seine Rolle nicht geeignet, was zu ständigen Krisen führte.“

Quiet Quitting, im Job im Grunde also nur noch das Nötigste erledigen, ist wesentlich üblicher: Die Mehrheit der Beschäftigten weltweit kündigt stillschweigend (59 Prozent). Auffällig: Laut der Umfrage von Gallup halten sich nur 23 Prozent der Befragten für erfolgreich oder engagiert bei der Arbeit.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Gallup hat berechnet, dass Arbeitnehmer mit geringem Engagement die Weltwirtschaft schätzungsweise acht Billionen Dollar kosten und neun Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen. Gallup schreibt laut make it: „Die Angestellten stellen eine enorme Chance für das Wirtschaftswachstum dar. Führung und Management haben einen direkten Einfluss auf das Engagement am Arbeitsplatz, und es gibt viel, was Unternehmen tun können, um ihre Mitarbeiter erfolgreicher und zufriedener zu machen.“

Loud Quitting als Risiko für Unternehmen – gesundheitlich und personell

Laut Gallup kann Loud Quitting „große Risiken“ in einem Unternehmen signalisieren, die nicht ignoriert werden sollten. So würden sich, wie make it schreibt, unengagierte Mitarbeiter bei der Arbeit deutlich gestresster fühlen (56 Prozent) – was ultimativ zu Burnout oder ähnlichen Krankheiten führen könnte. Im Vergleich dazu fühlten sich laut Umfrage nur 30 Prozent der engagierten Mitarbeiter täglich „sehr gestresst“.

Nicht überraschend: Wer aktiv unzufrieden ist, kündigt mit höherer Wahrscheinlichkeit. In der Umfrage zeigt sich, dass 61 Prozent von ihnen auf Jobsuche sind. Bei engagierteren Mitarbeitern waren es etwa 43 Prozent.

Kündigung des Arbeitsvertrags: Die wichtigsten Fakten, die jeder kennen sollte Fotostrecke ansehen

Auffallend: Gehalt spielt bei den Loud Quitters nicht immer die Hauptrolle

Quiet oder Loud Quitters – beim Lesen der Studie fällt auf, dass die unzufriedenen Angestellten auch in eine Stelle wechseln würden, die weniger Gehalt einbringt. 31 Prozent der engagierten Mitarbeiter würden den Arbeitsplatz nur wechseln, wenn eine Gehaltserhöhung winkt, so die Gallup-Analyse. Und: Wer weder sehr engagiert noch sehr unengagiert ist, benötigt etwa eine durchschnittliche Gehaltserhöhung von 22 Prozent, damit sie sich nach einem anderen Arbeitsplatz umsehen.

Art der Kündigung kann eine Chance für Unternehmen sein

Es ist jedoch noch nicht alle Hoffnung verloren, denn stille Kündiger können für ein Unternehmen die „größte Chance“ für Wachstum und Veränderung sein, so Gallup: „Quiet quitters sind ideal für Produktivitätssteigerungen in Ihrem Unternehmen. Diese Angestellten sind meist bereit, sich inspirieren und motivieren zu lassen – auf die richtige Weise.“ Damit seien Änderungen in der Führungsweise, Kommunikation und Organisation gemeint, heißt es weiter.

Der Umfrage zufolge bezogen sich 85 Prozent der Antworten der Quiet Quitters auf die Unternehmens-Benefits, das Gehalt sowie die Arbeitszeiten, beziehungsweise die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Alles Dinge, die in einem gewissen Rahmen anpassbar sind. Ob das am Ende aber auch hilft, die Loud Quitters zu überzeugen? Da kann man nur probieren und abwarten.