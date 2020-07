Kündigung: Experten warnen vor verhängnisvollem Fehler beim Abschied von Kollegen

Wer sich vom alten Job verabschiedet, sollte jetzt nicht für Missverständnisse sorgen. Ein Fehlverhalten könnte Ihnen besonders schaden.

Kündigen ist gar nicht so einfach.

Denn auch der letzte Eindruck zählt.

Experten geben Tipps und sagen, was Sie unbedingt vermeiden sollten.

Zu einer Kündigung* gehört ein ordentlicher Abschied. Und dazu gehört, dass Sie wissen, wer Ihr erster Ansprechpartner ist. Experten raten: Sagen Sie es Ihrem Chef zuerst. „Oder wenigstens der Person, die Sie damals eingestellt hat“, informiert das Portal „Karrierebibel.de". Denn dieser Kollege habe schließlich damit begonnen, Vertrauen in Sie zu investieren. Und dieses Vertrauen sollten Sie ihm zurückgeben, so die dringende Empfehlung. Sie sollten dieser Person den nötigen Respekt zollen. Und auf keinen Fall den Fehler machen, vor dem Chef die anderen Kollegen zu informieren. Der Chef könnte sich darüber zu Recht wundern.

Lesen Sie hier: Wenn Sie diese Fragen mit Ja beantworten, ist es höchste Zeit, zu kündigen

Kündigung: Der letzte Eindruck zählt

Ein Abschied vom Arbeitgeber sollte immer „freundlich“ und „respektvoll“ verlauf, raten die Experten zudem. „Auch wenn Sie sich jetzt wie befreit fühlen - frei von Anstandsregeln sind Sie nicht.“ In den letzten Tagen noch einmal wütend mit den Kollegen über den fiesen Chef zu lästern, sei hingegen keine gute Idee. „Arbeiten Sie also auch an daran, dass der letzte Eindruck nicht eine bis dato tadellose Reputation beschädigt“, heißt es weiter auf „Karrierbibel.de“

Sollte Ihr Vorgesetzter Sie zum Beispiel beim Abschlussgespräch nach den Gründen für Ihre Kündigung fragt, ist die Wahrheit dem Portal zufolge „nur bedingt zum empfehlen“. Der Rat lautet dort stattdessen: „Halten Sie sich also bedeckt und verweisen Sie lieber auf die herausfordernde Tätigkeiten beim neuen Arbeitgeber, auf die Entwicklungsmöglichkeiten oder veränderte Interessen.“ Wer weiß, wann Sie Ihrem Chef wieder in Ihrer beruflichen Laufbahn begegnen oder auf sein Urteil oder seinen Rat angewiesen sind.

Praktisch im Berufsleben Mit einem tragbaren Highspeed-Speicher (werblicher Link) übertragen Sie riesige Dateien im Schnelldurchlauf.

Auch interessant: Geht die Kurzarbeit in die Verlängerung? Was Betroffene wissen sollten

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.