„War okay“ reicht nicht als Lob vom Chef: Wie Angestellte richtig motiviert werden

Von: Carina Blumenroth

Werden Angestellte wertgeschätzt, wirkt sich das auf die Motivation aus. Werden die falschen Worte gefunden, kann alles schiefgehen. Was Chefs beachten müssen.

Richtig kommunizieren will gelernt sein: Wir sprechen immer miteinander, oft stecken dahinter auch gute Absichten, allerdings ist etwas, was gut gemeint ist, nicht immer gut gemacht. Häufig passiert das, wenn Führungskräfte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer loben wollen. Damit das richtig ankommt, braucht es einen Dreiklang: Es muss authentisch, emotional und wohl dosiert sein.

„War okay“ ist kein Lob: Es wirkt beliebig und unkonkret

Leere Phrasen, wie „Gut gemacht“ oder „Du machst einen guten Job“ wirken unkonkret. Das liegt daran, dass das Lob nicht mit Emotionen verbunden wird. Die kann man beispielsweise erzeugen, wenn Führungskräfte sehen und benennen, was gut gelaufen ist. Das Portal Arbeitsabc spricht in dem Zusammenhang die Individualität der Person an. Wenn sich Angestellte sichtbar fühlen, kann auch das Lob eher als solches ernst genommen werden.

Auch ein Vorteil, wenn anhand von Beispielen und Argumenten gelobt wird: Es wirkt auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter authentischer und sie können eher einschätzen, welches Verhalten bzw. welche Arbeit genau gelobt wurde.

Die Dosis macht das Gift: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekonnt loben

Wollen Führungskräfte, dass man ihnen vertraut und ihnen glaubt, wenn lobende Worte fallen, sollten die Worte wohldosiert werden. Wenn mit Lob übertrieben würde, würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Vorgesetzten keinen Glauben mehr schenken – sie würden eher misstrauisch, informiert Arbeitsabc.

Wie es nicht geht: Lob mit Zurechtweisung

Entscheiden sich Vorgesetzte dazu, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu loben, sollten Sie dies auch so stehenlassen. Ein Lob anzuführen und dann mit Kritik zu enden, warum das beispielsweise nicht immer so klappe, ist wenig motivierend. Besser das Lob stehen lassen, das kann dann auf die Person wirken. Wenn Chefs mitten im Projekt sehen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel leisten, können Sie dies lieber hervorheben – das motiviert dann eher, als Lob mit verbundener Kritik.

Keine Weitsicht und keine Wertschätzung? Das sorgt dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Job kündigen.

Nicht gemeckert ist halb gelobt? Was passiert, wenn Lob fehlt

Hören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kein Lob, wirkt sich das auf die Loyalität, Motivation und Leistungsbereitschaft aus, informiert das Portal Karrierebibel. Das kann folgende Aspekte mit sich bringen:

Kleinere Fehler werden lieber vertuscht, als zugegeben.

Stress entwickelt sich, das greift auf Dauer die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gelobt werden, macht das auch etwas mit der Leistung. Das demotiviert die Angestellten und sorgt dafür, dass diese nicht mehr produktiv arbeiten.