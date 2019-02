Krankschreibung am Samstag: Wie bekomme ich ein Attest, wenn der Hausarzt nicht da ist?

Wer samstags oder sonntags arbeiten muss, hat im Krankheitsfall ein Problem: Wie bekomme ich am Wochenende eine Krankschreibung? Wir zeigen, wie's geht.

Krankheiten machen leider nicht vor dem Wochenende halt. Das ist insbesondere dann ärgerlich, wenn Mitarbeiter am Samstag oder Sonntag arbeiten müssen. Schließlich haben zu dieser Zeit die meisten Hausärzte geschlossen und Arbeitnehmer stehen vor einem Problem: Wie bekomme ich jetzt eine Krankschreibung?

Krankschreibung am Wochenende: Attest am Montag rückwirkend ausstellen lassen

Die Lösung ist relativ einfach: Wenn Sie am Wochenende erkranken, aber eigentlich arbeiten müssten, gehen Sie am darauffolgenden Montag zum Arzt. Dieser kann Sie rückwirkend für Samstag oder Sonntag krankschreiben. Laut § 5 Absatz 3 der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien (AU-RL) ist eine rückwirkende Krankschreibung von bis zu drei Tagen zulässig.

Zwar ist gesetzlich geregelt, dass Arbeitnehmer erst am vierten Tag nach der Krankmeldung ein Attest vorlegen müssen. Diese Regelung kann jedoch vom Arbeitgeber vertraglich angepasst werden. So verlangen manche Unternehmen bereits ab dem ersten Krankheitstag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Auch in diesem Fall reicht es, wenn Sie sich am Wochenende krankmelden und sich am Montag rückwirkend krankschreiben lassen, wie Focus Online berichtet.

Wichtig: Krankmeldung noch vor Arbeitsbeginn

Unabhängig davon, wann Ihre Krankschreibung vorliegen muss: Beachten Sie unbedingt, dass Sie sich noch am selben Arbeitstag vor Arbeitsbeginn bei Ihrem Arbeitgeber krankmelden müssen - das gilt auch am Wochenende.

Lesen Sie auch: Krankschreibung - Zählt das Wochenende bei der Drei-Tage-Frist tatsächlich dazu?

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

as