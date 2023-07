Telefonische Krankschreibung soll ab Herbst 2023 dauerhaft möglich sein – unter einer Bedingung

Von: Anne Hund

Teilen

Nach Erprobung während der Corona-Pandemie soll die telefonische Krankschreibung bei leichten Symptomen bald unbefristet möglich sein.

Sich per Telefon eine Krankschreibung vom Arzt zu organisieren – das soll ab Herbst wieder möglich sein. Allerdings nur bei Krankheiten ohne schwere Symptome. Die Bedingung für eine telefonische Kranschreibung sei, so heißt es auf der Website der Bundesregierung zu den Plänen, dass die Patientinnen oder Patienten in der jeweiligen Arztpraxis bekannt sind.

Nach dem Aus einer Sonderregelung in der Corona-Krise soll eine generelle Möglichkeit zu telefonischen Krankschreibungen in bestimmten Fällen geschaffen werden. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Telefonische Krankschreibung ab Herbst – Patienten müssen Praxis bekannt sein

Schon während der Corona-Pandemie war die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibungen erprobt worden, bei Erkältungsbeschwerden zum Beispiel mussten Patienten dadurch nicht unbedingt den Arzt aufsuchen. Die Regelung war nach mehrmaliger Verlängerung jedoch am 1. April 2023 ausgelaufen. „Der Bundestag hat nun eine Regelung verabschiedet, nach der der Gemeinsame Bundesausschuss gebeten wird, innerhalb der nächsten sechs Monate entsprechende Richtlinien auszuarbeiten“, informiert die Bundesregierung. Sprich, ab Herbst sollte es wieder möglich sein, dass Patienten die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung bei ihrem Arzt nutzen. Schon jetzt sind Krankschreibungen in bestimmten Fällen per Videosprechstunde möglich.

Leichte Symptome – Krankschreibung per Telefon nicht nur bei Erkältung?

Konkret soll die telefonische Krankschreibung künftig so aussehen, wie BR24 berichtet: Bei Patienten, die keine schweren Krankheitssymptome haben, können Ärzte die Arbeitsunfähigkeit nach einer telefonischen Beratung feststellen. Dies solle in Zukunft nicht nur für Erkältungen, sondern auch für andere akute Erkrankungen gelten. „Damit vereinfachen wir die Versorgung der Patienten und entlasten Arztpraxen von vermeidbarer Bürokratie“, sagte Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Wer etwa an einem Magen-Darm-Infekt leide, müsse sich dann nicht mehr in ein überfülltes Wartezimmer setzen. Ziel soll es den Berichten zufolge also sein, dass künftig eine erstmalige Krankschreibung wegen einer akuten Erkrankung nicht nur in der Arztpraxis und per Videosprechstunde, sondern auch telefonisch einmalig möglich sein soll.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Geld finden Sie im Geld-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Im Krankheitsfall: Zehn Dinge, die Sie über die Krankschreibung wissen müssen Fotostrecke ansehen

Nur leichte Symptome – Darf man Arztpraxis trotzdem aufsuchen?

Entlastung könnte die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung schlussendlich nicht nur für die Patienten bringen, sondern auch den (teils überfüllten) Praxen die Arbeit erleichtern. Wer mag, soll aber auch bei leichten Symptomen weiterhin den Arzt in der Praxis aufsuchen können, hieß es zu den Plänen.

Krankmeldung beim Arbeitgeber muss rechtzeitig erfolgen

Bei einer Krankmeldung beim Arbeitgeber müssen Beschäftigte einiges beachten. Arbeitnehmer sind gesetzlich verpflichtet, die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer mitzuteilen. Zudem müssen sich Arbeitnehmer sich rechtzeitig bei ihrem Arbeitgeber krankmelden.