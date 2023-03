Nur einen Tag krank: Benötige ich dafür eine Krankschreibung?

Von: Anna Heyers

Wer krank ist und sich in einem Arbeitsverhältnis befindet, benötigt in den meisten Fällen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Nur: Braucht es die schon an Tag eins?

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) oder auch ganz einfach „der gelbe Schein“ ist für Arbeitnehmer die Absicherung, auch im Krankheitsfall weiter Lohn zu bekommen. Aus diesem Grund sollten Mitarbeiter sich stets umgehend beim Arbeitgeber krankmelden (wie das korrekt geht, erfahren Sie hier) und rechtzeitig zum Arzt gehen. Seit Januar 2023 kann der Arbeitgeber bei einer Krankschreibung dann die (elektronische) AU anfragen.

Krankschreibung nötig bei nur einem Tag Ausfall?

Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass ein Attest vom Arzt, also „der gelbe Schein“, dann vorliegen muss, wenn die Krankheit länger als drei Tage andauern sollte (§ 5 Abs. 1, Satz 2, Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)). Wichtig: Der Arbeitgeber kann dieses Gesetz aushebeln – und eine AU ab Tag eins fordern (§ 5 Abs.1 Satz 3 EFZG sowie LAG Köln, Az.: 3 Sa 597/11). Wie das bei Ihnen im Unternehmen gehandhabt wird, sollten Sie unbedingt in Ihrem Arbeits- beziehungsweise Tarifvertrag nachlesen.

Gut zu wissen: Wochenenden und Feiertage zählen bei der Krankschreibung mit

Zahlreiche Arbeitnehmer gehen davon aus, dass nur die für sie relevanten Arbeitstage in der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wichtig sind. Das stimmt so allerdings nicht. Es zählen nicht die Arbeitstage, sondern die Kalendertage – also auch Samstag und Sonntag sowie Feiertage.

Sie sind krank und wollen einfach nur das Bett hüten. Doch wann benötigen Sie eine Krankschreibung vom Arzt? (Symbolbild) © Tanya Yatsenko/Imago

Wer an einem Wochenende oder einem Feiertag erkrankt, hat allerdings ein Problem: Die meisten Ärzte und Praxen haben geschlossen. Hier reicht es also, wenn Sie sich am darauf folgenden Montag krankschreiben lassen – rückwirkend. Das ist laut Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien (AU-RL, §5, Absatz 3) bis zu drei Tage zulässig. Das bedeutet allerdings nicht, dass Sie das ganze Wochenende im Bett bleiben müssen.