Kostenlose Weltreise gefällig? Dating-App bezahlt fürs Freunde finden

Durch die Welt reisen, neue Freunde finden, darüber berichten - und dafür sogar bezahlt werden: Diesen Traumjob bietet eine bekannte Online-Dating-Plattform an.

Wenn Sie von allem besessen sind, was das Thema Reise betrifft und es lieben, neue Menschen kennenzulernen, dann sollten Sie vielleicht dieses brandneue Jobangebot nutzen: Die Dating-App "Bumble" sucht jemanden, der ein Jahr lang um die Welt reist, mit der Mission, neue Freundschaften und Geschäftsverbindungen zu knüpfen - und vielleicht sogar ein oder zwei Dates zu haben.

Als Reisender "Global Connector Bee" bei Bumble werden

Stellen Sie sich eine einjährige Reise durch Australien, Kanada, Indien, Mexiko, Norwegen, Großbritannien und die USA vor - und all Ihre Ausgaben werden bezahlt. Die Anstellung als "Global Connector Bee" besteht im Wesentlichen darin, dass Sie das Beste aus Ihrer Reise um die Welt machen und dann Ihre Anekdoten und Erfahrungen auf Social Media-Kanälen sowie Blogs und Vlogs veröffentlichen. Sie werden also dafür bezahlt, die Welt zu bereisen, "Bumbles Date", "BFF" und "Bizz-Service" zu nutzen und über alles zu schreiben.

Ein schreibender Reisender mit Content-Kenntnissen für Bumble

Es überrascht nicht, dass für diesen Job Schreibkenntnisse erforderlich sind sowie Kenntnisse in Social Media, das Schreiben für Blogs und einer Vielzahl anderer kreativer Medien. Tatsächlich erklärt Bumble: "Der ideale Kandidat ist ein ausgezeichneter Content Creator und Self-Editor in vielen Medien. Er sollte über ein großes Portfolio an abwechslungsreichen Arbeiten verfügen, das alle Arten von schriftlichen Inhalten umfasst." Sie müssen in der Lage sein, termingerecht zu arbeiten und sich an verschiedene Zeitzonen anzupassen. Am Strand faulenzen und das Telefon ignorieren ist in diesem Job nicht drin.

Bumble sucht stressresistenten Reise-Liebenden

Das Unternehmen sagt auch, dass es jemanden sucht, der "eine Liebe zum Reisen und den Wunsch hat, ferne Orte zu sehen", der ein "sozialer Schmetterling" ist und "keine Angst davor hat, sich zu bemühen, ordentlich ranzuklotzen", schreibt Mirror.co.uk. Die vollständige Stellenbeschreibung finden Sie auf der Bumble-Website. Sie müssen allerdings mindestens 18 Jahre als sein, um sich bewerben zu können.

