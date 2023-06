Fassen Sie sich kurz: Wie Sie im Job mit wenigen Worten überzeugen

Von: Andrea Stettner

Statt lange Reden zu schwingen, sollten Sie sich im Job lieber kurz fassen. Chefs und Kollegen lassen sich laut Experten so besser überzeugen.

Ob es um die Einführung neuer Teamstrukturen geht, Sie die Hilfe von Kollegen benötigen oder der Chef mehr Gehalt zahlen soll – im Job müssen wir ständig Menschen für unser Anliegen gewinnen. Dabei helfen schon einfache Kniffe, um sich mehr Gehör zu verschaffen. Einer der wichtigsten Tipps lautet: Fassen Sie sich kurz!

Kurz fassen und überzeugen: Tipps, wie das gelingt

Halten Sie sich im Job lieber kurz – so überzeugen Sie Kollegen und Vorgesetzte oft besser. © Josep Suria/Imago

Dass wenige, dafür gut gewählte Worte oft mehr bringen als ein langer Vortrag, zeigen die Autoren des amerikanischen Bestsellers „Smart Brevity“. Laut ihrer Erfahrung sollten Sie stets folgende Gliederung im Kopf haben, wenn Sie anderer überzeugen wollen – sei es schriftlich oder bei einem Vortrag:

Kurze Überschrift / Betreffzeile

Einprägsamer Eröffnungssatz

Warum ist der Inhalt wichtig?

Vertiefung

1. Eine kurze Überschrift / Betreffzeile

„Hören Sie auf, in einem Betreff oder einer Überschrift zu viele Wörter zu verwenden“, sagt Mitautor und Gründer Jim VandeHei in einem Gespräch mit dem US-Magazin Forbes. „Beschränken Sie sich auf höchstens sechs Wörter.“ Das gilt auch für die Betreffzeile von Bewerbungen. Der Grund dafür leuchtet ein: laut Smart Brevity sei „das Gehirn darauf ausgelegt, eine klare, schnelle Ja-oder-Nein-Entscheidung zu treffen – Kampf oder Flucht, Klicken oder Scrollen, Lesen oder Ignorieren, Erinnern oder Vergessen“, heißt es in dem Bericht. Der zweite Grund: In der Betreffzeile von E-Mails oder Smartphones erscheinen selten mehr als sechs oder sieben Wörter. Bei längeren Botschaften würde der Text abgeschnitten werden – und so möglicherweise verpuffen.

2. Ein einprägsamer Eröffnungssatz

Laut Experte VandeHei sollte der erste Satz am einprägsamsten sein: „Machen Sie diesen Satz so direkt, kurz und scharf wie möglich.“ Dabei sollte er Dinge enthalten, die der andere noch nicht weiß, wissen möchte oder wissen sollte – und dadurch fesseln, sodass erst gar keine Langeweile aufkommt.

3. Warum ist der Inhalt wichtig?

Nach einem starken Eröffnungssatz ist es wichtig, den Kontext zu vermitteln: Zeigen Sie dem Leser oder Zuhörer, warum Ihr Punkt wichtig ist und wieso sie das betrifft.

4. Vertiefung

Zum Schluss heißt es, dem Publikum die wichtigsten Details zu vermitteln – aber nicht mehr als nötig. Bieten Sie stattdessen Links oder Dokumente an, wo Sie auf Wunsch weitere Informationen erhalten. „Sie befinden sich in einem extremen Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Menschen“, sagt VandeHei weiter. „Wenn man die Leute nicht in den ersten paar Sekunden packt, hat man sie verloren. Deshalb sollte Ihr Text mich verführen, provozieren und in mir den Wunsch wecken, zu lesen oder zu hören, was Sie zu sagen haben.“

Kommunikation ist ein wichtiger Erfolgsfaktor im Job. Wer zudem die richtigen Wörter benutzt, kann gegenüber Anderen besonders klug wirken. Auch richtiges Zuhören kann ein echter Erfolgsfaktor sein.