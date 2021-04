Bundesnotbremse: Mehr Kinderkrankentage für Eltern im Homeoffice – so viele Tage sind drin

Um Doppelbelastung zu vermeiden

+ © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Im Rahmen der bundesweiten Corona-Notbremse soll auch die Anzahl der Kinderkrankentage erhöht werden, um berufstätige Eltern zu entlasten. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Um die Doppelbelastung von berufstätigen Eltern zu senken, soll im Rahmen der Corona-Notbremse nun auch die Zahl der Kinderkrankentage deutlich erhöht werden.

Mit der geplanten Verabschiedung der sogenannten Bundes-Notbremse soll auch eine weitere Aufstockung der Kinderkrankentage* beschlossen werden. Viele Familien litten unter der Doppelbelastung von Homeoffice und Homeschooling, schrieb SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in einem Brief an die Mitglieder der SPD-Fraktion. „Um hier etwas Erleichterung zu schaffen, weiten wir den Rechtsanspruch auf Kinderkrankentagegeld aus.“ Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Das Bundeskabinett hatte den Schritt vor einer Woche auf den Weg gebracht.

Lesen Sie auch: Kinderkrankentage: Wann eine Steuererklärung fällig ist – die Nachteile für Eltern.

Kinderkrankentage: Anspruch steigt auf 30 Tage pro Elternteil und Kind

Der Anspruch auf Kinderkrankengeld steigt demnach noch einmal von 20 Tagen pro Elternteil und Kind auf 30 Tage. Für Alleinerziehende wird der Anspruch von 40 auf 60 Tage erhöht. Wegen coronabedingter Einschränkungen an Kitas und Schulen war die Anzahl der Krankentage Anfang des Jahres bereits pro Elternteil von 10 auf 20 verdoppelt worden, für Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage.

Eltern können die Tage nutzen, wenn sie sich für die Kinder von der Arbeit freistellen lassen müssen, weil diese pandemiebedingt nicht in der Kita oder Schule betreut werden. Das ausgezahlte Kinderkrankengeld beträgt 90 Prozent des Nettoverdienstes. Übrigens, Mitarbeiter werden jetzt zum Homeoffice verpflichtet. Mehr dazu lesen Sie hier. (dpa/as)*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Mehr zum Thema: Corona-Kinderkrankentage: Wie kann ich sie nehmen und welcher Antrag ist nötig?

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.