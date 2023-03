KI verfasst Kündigungsschreiben: „Sie haben mir gezeigt, wie man mit unmöglichen Deadlines umgeht“

Von: Anne Hund

Eine Kündigung gehört eher zu den heikleren Angelegenheiten im Job. TikToker haben sich einen Spaß daraus gemacht, den Chatbot damit zu beauftragen.

Auch in Microsofts Suchmaschine Bing arbeitet der Textroboter ChatGPT. In der Erprobungsphase beeindruckt er vor allem durch eloquente Antworten, liefert aber manchmal auch fehlerhafte oder frei erfundene Fakten. Gerade, wenn es um eine heikle Job-Angelegenheit wie eine Kündigung geht, sollte man wohl besser auf die Hilfe der Künstlichen Intelligenz (KI) verzichten. Für einen Spaß auf TikTok sorgte die Schweizer Gaming Community mixin.ch allemal, als ein Protagonist in einem vielfach aufgerufenen Video den Chatbot aufforderte, eine Kündigung an einen fiktiven Chef zu formulieren – und das bitteschön auch noch „lustig“ verfasst, so zumindest soll die Aufforderung an die KI per Eingabe gelautet haben, wie es in der gestellten Szene zu sehen ist.

ChatGPT kann man zwar viele Fragen stellen – doch manchmal ist die Antwort überraschend. (Symbolbild) © Koen van Weel/Imago

Dass das Ergebnis mit so einer Ansage alles andere als seriös ausfallen kann, ist somit wenig verblüffend. „Lieber Chef“, spuckt die Maschine in der gestellten Szene demnach auf die Aufforderung hin aus, „ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute ist: Ich habe einen neuen Job gefunden! Die schlechte ist: Ich kündige hiermit fristgerecht zum Ende des Monats.“ Danach folgen ein paar harmlose Dankesworte, gefolgt von einem Fauxpas, wie man ihn im echten Leben natürlich nie begehen würde.

„Sie haben mir gezeigt, wie man mit Stress, Druck und unmöglichen Deadlines umgeht“, liest der Protagonist weiter vor, was ihm die KI angeblich vorschlägt. „Sie haben mir beigebracht, wie man sich diplomatisch ausdrückt, auch wenn man am liebsten das Gegenteil sagen würde. Und Sie haben mir vor allem eines vermittelt: ‚Dass es immer noch schlimmer kommen kann.‘“

TikTok-Video: KI soll lustiges Kündigungsschreiben verfassen

Fiktives Kündigungsschreiben sorgt auf TikTok für Lacher

Ob und was die KI bei der lustig gemeinten Anfrage der TikToker im Einzelnen tatsächlich alles (und darüber hinaus) vorgeschlagen hat, weiß man nicht. Für einen Spaß im Netz haben sie mit ihrem vielfach aufgerufenen Video jedenfalls gesorgt. Die Kommentare auf TikTok reichen von einem ironischen „sehr diplomatisch“ bis zu „geilste Kündigung ever“ oder „übernehme ich so“.