Bedienung auf dem Oktoberfest: Das erlebe ich jeden Tag auf der Wiesn

Sechs Millionen Gäste drängen jedes Jahr aufs Münchner Oktoberfest. Eine Wiesn-Bedienung packt aus, was er im Festzelt erlebt, während andere Party machen.

Eigentlich arbeitet Julian Heilmann im Vertrieb. Doch jedes Jahr zum Oktoberfest wirft sich der junge Mann in Hemd, Trachtenweste und Lederhose und arbeitet als Kellner auf der Wiesn. Im Hacker-Festzelt sorgt er dafür, dass Bier und Hendl an die Tische kommen - und das unter schwersten Bedingungen.

Bedienung auf dem Oktoberfest: Das erlebt ein Kellner im Laufe eines Tages

Jede Wiesn-Bedienung ist für drei Tische zuständig, verrät Heilmann dem Nachrichtenportal Spiegel. Um sein Pensum zu schaffen, trägt er bis zu 16 Maßkrüge gleichzeitig. Wie er das macht? "Das ist hauptsächlich eine Frage der richtigen Technik. Das kann dann auch eine zierliche Frau", meint der passionierte Kellner.

Und dennoch ist sein Job richtig anstrengend: Auf dem Oktoberfest lege er jeden Tag 20 Kilometer zu Fuß zurück. Besondere Voraussetzungen brauche es als Wiesn-Kellner dennoch nicht, so Heilmann. "Es hilft aber wahnsinnig, wenn man fit ist."

So läuft für den Kellner ein Tag auf dem Oktoberfest ab:

Morgens: Frühstück mit den Kollegen oder nur im Gehen

Tische aufstellen und putzen

Um 10 Uhr öffnet das Festzelt

Bis abends Gäste bedienen an drei Tischen, nur wenige Pausen

Nach Zeltschluss: Ein Bier zum "Runterkommen" mit den Kollegen

Oktoberfest-Kellner dürfen nicht auf den Mund gefallen sein

Aber nicht nur das Gewicht der Maßkrüge schlaucht den Wiesn-Kellner - auch die Gäste können ganz schön anstrengend sein. Besonders bei steigendem Alkoholpegel. Da dürfen Kellner nicht auf den Mund gefallen sein: "Man muss mit vielen Leuten reden und auch mal Konflikte lösen - die passieren immer wieder. Es prallen einfach so viele Welten aufeinander, da lässt sich das nicht vermeiden."

Was ihn dennoch am Oktoberfest begeistert? "Es ist eine riesige Party, die ganze Welt ist hier zu Gast." Diese fröhliche Stimmung spornt Heilmann auch an, rund zwei Wochen Schwerstarbeit auf dem größten Volksfest der Welt zu leisten. Und die Bezahlung natürlich, die auf der Wiesn sehr üppig sein soll, über die aber kaum jemand spricht. Trotzdem dürfe man nicht nur wegen des Geldes auf dem Oktoberfest arbeiten, so Heilmann: "Man muss schon auch Spaß daran haben, sonst hält man das nicht durch."

Nach dem Oktoberfest brauchen Kellner erst einmal Erholung

Bis er sich von den Strapazen des Oktoberfests wieder erholt habe, brauche er erst einmal eine Woche. Und trotzdem freue er sich jedes Mal wieder auf die Wiesn: "Das ist wie beim Marathon: Bei Kilometer 35 denkt man, wie blöd man eigentlich ist, aber am nächsten Tag will man sich schon wieder für den nächsten anmelden."

Von Andrea Stettner