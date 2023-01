Job: Ein gesundes Liebesleben soll erfolgreicher machen

Von: Carina Blumenroth

Mehr Engagement beim Job erhoffen sich vielleicht einige Arbeitgeber – einer Studie zufolge soll ein gesundes Liebesleben auch für die eigene Karriere förderlich sein.

Das Privat- und das Arbeitsleben strikt zu trennen, kann das Ziel von einigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sein – nach der Arbeit denken sie nicht mehr über den Job nach und das Private versuchen sie bei der Arbeit auszublenden. Komplett gelingen kann das vermutlich nicht, denn die eigene physische und psychische Verfassung beeinflusst alle nachhaltig. So können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die allgemein zufrieden sind, auch das Engagement bei der Arbeit steigern, wie eine US-amerikanische Studie belegt.

Gesundes Liebesleben reduziert Stress und stärkt das Immunsystem

Ein gesundes Liebesleben soll für die Karriere von Vorteil sein. (Symbolbild) © xJonathanxBlackhamx/Imago

Geschlechtsverkehr soll das Immunsystem stärken, besagt eine Studie, aus welcher die Zeitung BZ zitiert. Demzufolge sollen mehr sogenannte Killerzellen im Blut vorhanden sein, woran das genau liege, sei nicht klar, es gibt allerdings Vermutungen. So komme man sich sehr nah, das würde das Immunsystem aktivieren, wodurch Abwehrzellen gegen mögliche Erreger geschickt würden. Ebenso soll durch ein gesundes Liebesleben Bluthochdruck vorgebeugt werden, informiert Businessinsider. Das sei allerdings nicht alles, so zeige eine Studie von Keith Leavitt von der Oregon State University, dass Sie durch ein gesundes Liebesleben auch bei der Arbeit einen Karrierevorteil haben sollen.

Liebesleben hilft Ihrer Karriere

Sie werden zufriedener und haben damit einen „potenziellen Karrierevorteil“, wie Businessinsider Leavitt zitiert. Für seine Studie wurden 159 verheiratete Paare befragt, diese sollten angeben, wie oft sie in der vergangenen Nacht Geschlechtsverkehr hatten und wie motiviert und enthusiastisch sie seien. Nach der Arbeit sollen Sie gefragt worden sein, wie zufrieden sie mit ihrer Arbeit an dem Tag waren. Die Befragung wurde zwei Wochen lang geführt. Die Ergebnisse lägen laut Businessinsider nahe, dass häufiger Geschlechtsverkehr mit der Stimmung, Zufriedenheit und dem Engagement auf der Arbeit zusammenhänge. Ebenso würde das Stresslevel und die Konflikte in einer Partnerschaft beeinflusst. So ein gesundes Liebesleben in Sachen „der Nachhaltigkeit“ und damit als „potenzieller Karrierevorteil“ zu sehen, wie Businessinsider den Forscher zitiert. Gleichzeitig könne ein stressiger Arbeitstag sich ebenfalls negativ auf das Liebesleben auswirken.