Profi-Einbrecher oder Windmühlenpfleger: Drei skurrile Jobs von Reddit-Usern

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Polizist, Arzt oder Steuerfachangestellter – das sind ziemlich normale Jobs. Es gibt aber auch skurrile Arten, Geld zu verdienen. Zum Beispiel als Profi-Einbrecher.

Ob eine Ausbildung, Studium oder Quereinstieg, Berufe gibt es wie Sand am Meer. Einige sind nützlich, normal oder langweilig. Es gibt aber auch außergewöhnliche oder leicht skurrile Berufe. Reddit-User haben einige Berufe zusammengetragen.

Drei skurrile Berufe – vom Windmühlenpfleger zum Profi-Einbrecher

Skurrile Jobs – bei Reddit nennt sich ein User Windmühlenpfleger. (Symbolbild) © xSofiiaShunkinax/Pond5/Imago

„Wenn sie stehen bleiben, streichle ich sie so lang, bis sie sich wieder drehen“, so beschreibt ein Windmühlenpfleger seinen Beruf auf Reddit. Offiziell nennt sich seine Tätigkeit Servicetechniker für Windenergieanlagen. Reddit-User sind sich einig, dass das allerdings schöner geht. Sie beschreiben den Beruf beispielsweise als „Windmühlentherapeut“ oder „Windmühlenflüsterer“. Das Jobportal Stepstone informiert, dass Servicetechniker für Windkraftanlagen in Deutschland zwischen 35.400 und 50.300 Euro brutto verdienen.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Skurriler Job als Erbenermittler

Wenn jemand verstorben ist, können Erbenermittler zum Einsatz kommen. Eine Reddit-Userin schreibt: „Ich suche – in der Regel weit entfernte – Verwandte von verstorbenen Menschen und teile ihnen schriftlich mit, dass sie geerbt haben.“ In den meisten Fällen werden Erbenermittler vom Nachlassgericht zurate gezogen, das kann beispielsweise bei zerrütteten Familienverhältnissen der Fall sein, informiert das Portal Erbrechtinfo.

Gehalt: Bei welchen Jobs Sie gut verdienen können Fotostrecke ansehen

Sie sind auf der Suche nach weiteren außergewöhnlichen Berufen? Beispielsweise können Sie professioneller Ansteher werden.

Professioneller Einbrecher testet physische Sicherheit von Unternehmen

Als Profi-Einbrecher kann man nach Angaben des Reddit-Users demnach digital und vor Ort arbeiten. Es geht also um die Sicherheit von Webseiten oder des WLANs. Oder aber man versucht, als Techniker getarnt in Unternehmen zu kommen, schreibt er. Offiziell sei seine Berufsbezeichnung IT-Security Consultant. Er habe sich auf Red Teaming spezialisiert. Das bedeutet, dass er sich um ein effektives Sicherheitsmanagement im Unternehmen kümmert und die Sicht als echter Angreifer ausprobiert. Laut Gehalt.de können IT-Sicherheitsbeauftragte zwischen 65.946 Euro und 87.220 Euro brutto verdienen.