Job-Angebot: Kölner Wissenschaftler zahlen 11.000 Euro, wenn Sie im Bett liegen

Sie wollten schon immer mal Astronaut werden? Dann ist dieser Job genau der richtige für Sie: Kölner Wissenschaftler suchen Teilnehmer für eine außergewöhnliche Weltraum-Studie.

Diese Stellenanzeige klingt wirklich verlockend: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln sucht Probanden für eine Studie, welche die Auswirkungen von Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper erforscht. Wer also noch einen Job sucht*, könnte hier fündig werden.

Astronauten-Studie: Bettruhe solle Schwerelosigkeit im All simulieren

Alles, was Sie laut Jobbeschreibung dafür tun müssen, ist knapp 60 Tage im Bett zu liegen und wortwörtlich (fast) keinen Finger zu rühren - oder vielmehr keinen Zeh. Der Grund: Bettruhe soll den Zustand der Schwerelosigkeit im Weltraum am besten simulieren. "Durch die geringere körperliche Belastung kommt es zum Abbau von Muskeln und Knochen. Außerdem verschieben sich die Körperflüssigkeiten in Richtung Kopf. Ähnliches beobachtet man bei Menschen, die längere Zeit im Bett liegen", heißt es dazu auf der Internetseite des DLR. Deshalb ist das Bettende auch um sechs Grad nach unten geneigt. Egal ob essen, waschen, duschen oder zur Toilette "gehen" - alles muss streng im Liegen verrichtet werden.

Viel Zeit für Lieblings-Beschäftigungen während "AGBRESA"-Studie

Die Studie im Auftrag NASA dauert insgeamt 59 Tage. Ein Argument dürfte wohl die Bezahlung sein, denn für ein bisschen Langeweile winkt den Teilnehmern der Bettruhe-Studie eine fürstliche Entlohnung: Fürs Nichtstun (davon 15 Tage Eingewöhnungsphase, 30 Tage Bettruhe und anschließend 14 Tage Erholung) unter gewiss ungewöhnlichen Bedingungen zahlt das DLR allen "Hobby-Astronauten" eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 11.000 Euro (für die vollständige Teilnahme mit einer stationären Phase, zwei Voruntersuchungsterminen sowie zwei Nachuntersuchungen).

So bewerben Sie sich

Sie sind interessiert? Die Studie findet der Beschreibung zufolge – aufgeteilt in zwei Kampagnen – voraussichtlich einmal von April 2021 bis Juni 2021 statt, und einmal von September 2021 bis November 2021. Zu beachten sind zudem die jeweiligen Termine für die Nachuntersuchungen.

Gesucht werden aktuell insgesamt gesunde Frauen und Männer zwischen 24 und 55 Jahren, die unter anderem Nichtraucher sind und einen BMI von 19 bis 30 aufweisen. Weitere Infos zur Bewerbung gibt es auf der Studien-Seite des DLR.

