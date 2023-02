Job-Meeting ohne Agenda: Wie ein Plausch mit Kaffee die Firma weiterbringen kann

Von: Carina Blumenroth

In einigen Branchen sind Meetings für Arbeitnehmer üblich. Oft bringen die nicht so wirklich im Job weiter. Wie wäre es mit der Lean-Coffee-Methode?

Eine feste Tagesordnung in Meetings ist in vielen Branchen üblich – die Themen sollen möglichst schnell mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besprochen werden, damit das übliche Tagesgeschäft weitergehen kann. Eine starre Agenda und immer gleiche Meetings können allerdings für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anstrengend sein. Warum nicht mal locker mit einem Kaffee über Ideen, Themenansätze oder Sorgen sprechen? Wenn Sie das ausprobieren wollen, ist die Lean-Coffee-Methode etwas für Sie.

Lean-Coffee-Methode: Ungezwungen miteinander austauschen

Ein Meeting ohne Agenda? Es kann produktiv machen. © Monkey Business 2/Imago

Statt einer starren Agenda setzt die Lean-Coffee-Methode auf den ungezwungenen Austausch auf Augenhöhe und Mehrheitsentscheidungen. Ein Meeting ohne vorher geplante Agenda, dafür bunten Ideen und Zeitlimits. Die Methode verspricht, wie das Portal Utopia informiert, „zielführendes und produktives Arbeiten“. Die Basis für diesen Ansatz liegt im Lean Thinking – eine Unternehmensphilosophie, die Verschwendungen vermeidet. Gepaart mit einem informellen Gespräch unter Kolleginnen und Kollegen und einem Heißgetränk der Wahl, soll davon die Produktivität insgesamt beeinflusst werden.

Lean-Coffee-Methode: Wenig Vorbereitung, wenig Zeit, großer Output?

Ein bisschen Vorbereitung braucht die Lean-Coffee-Methode allerdings vorab schon. Allerdings, so ist der Plan, könne Zeit gespart werden, wenn man sich an die Regeln halte. Vor dem Meeting muss Folgendes geplant sein:

Einladung: Der Zeitpunkt, der Ort, die Dauer des Meetings müssen festgelegt werden. Außerdem ist ein grobes Oberthema von Vorteil. Anhand der Informationen können Kolleginnen und Kollegen entscheiden, ob Sie an dem Meeting teilnehmen möchten.

Materialien: Für das Meeting benötigen Sie ein Whiteboard oder ein Flipchart mit den entsprechenden Stiften, ebenso brauchen Sie Karten (Post-Its oder ähnliches) und Heftmaterial (Reißzwecken, Klebeband, Magnete). Sie unterteilen in drei Kategorien: „Offen/Zu Diskutieren“, „In Diskussion“ und „Erledigt“.

Zu Beginn des Meetings dürfen sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Notizzettel nehmen und darauf Themen schreiben, die sie gerne besprechen würden. Die werden dann in die Kategorie „Offen/Zu Diskutieren“ eingeteilt und kurz erläutert. Im Anschluss müssen die Themen priorisiert werden, dazu bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer je zwei Stimmen, die sie für die Themen, die sie wichtig finden, vergeben dürfen. Das Thema mit den meisten Punkten wird als erstes besprochen.

Wie lange wird pro Thema gesprochen? Bevor diskutiert wird, wird eine Zeitdauer festgelegt. Das hängt ein bisschen von der Gesamtlänge des Meetings und den zu besprechenden Themen ab. In der Regel ist ein Zeitslot ca. fünf bis fünfzehn Minuten lang. Der Moderator oder die Moderatorin achtet dann auf die Zeit und versucht die Diskussion zu lenken.

Ist die Zeit abgelaufen, entscheidet das Plenum, ob es noch Gesprächsbedarf gibt, dann kann das Thema auch verlängert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, wird das nächste Thema diskutiert. Wenn die Gesamtzeit um ist, können die Eindrücke durch eine kurze Feedbackrunde geteilt werden.

Vor- und Nachteile der Lean-Coffee-Methode

Die Hierarchie im Unternehmen spielt zumindest für die Zeit des Meetings keine Rolle. Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können ihre Ideen einbringen und teilen. Außerdem wird die Selbstorganisation der Menschen gefördert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten allerdings in der Lage sein, ihre Gedanken auszusprechen und zu strukturieren. Bis die Methode gelingt, dauert es meist ein bisschen, daher ist es von Vorteil, wenn Sie die Methode ein paar Mal ausprobieren und evaluieren. Der Moderator oder die Moderatorin sollte durch das Meeting führen und den Gesprächsfluss lenken, dann kann die Methode produktiv sein. Allerdings sollte klar sein, dass nicht alle Vorschläge in dem gesetzten Rahmen diskutiert werden können, die Themen können dann in einem weiteren Meeting besprochen werden.