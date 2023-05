Job-Knigge: Darf man im Büro eigentlich die Schuhe ausziehen?

Von: Anne Hund

Im Büro gibt es oft unausgesprochene Regeln, wie man sich zu verhalten hat. Dazu gehört nicht nur der passende Dresscode in vielen Betrieben.

Was den einen Mitarbeiter im Büro überhaupt nicht stört, könnte den anderen Kollegen aufregen. Dazu gehört es, wenn zum Beispiel jemand am Tisch vor dem Rechner isst und das Essen stark nach Gewürzen riecht. Oder dass jemand im Büro ständig das Fenster aufreißt, ohne die Tischnachbarn zu fragen, die vielleicht näher am offenen Fenster sitzen und leichter frieren. Eine direkte Vorschrift gibt es in vielen Bereichen gewiss nicht. Gegenseitige Rücksichtnahme ist aber angebracht.

Die Schuhe unterm Schreibtisch auszuziehen, ist gewiss nicht in jedem Büro gern gesehen. © Westend61/Imago

Job-Knigge: Darf man im Büro eigentlich die Schuhe ausziehen?

Keine arbeitsrechtliche Frage, sondern wohl eher eine Frage der guten Manieren: Darf man im Büro, wo man am Rechner sitzt und arbeitet, eigentlich die Schuhe ausziehen? Im Homeoffice mag sich mancher Mitarbeiter schon daran gewöhnt haben, dass er lieber barfuß (oder in Socken) die Füße unter den Schreibtisch streckt, doch in der Arbeit könnte es anderen Mitarbeitern missfallen. Und wer will schon gern – wegen einer eigentlichen Kleinigkeit – vom Chef schief angeschaut werden?

Knigge-Expertin gibt Tipps

In kleineren, eingespielten Teams mögen sich die Kollegen, was solche Angelegenheiten betrifft, schon so gut kennen, dass sie darüber nicht mehr streiten müssen. Und in einem lässigeren Ambiente mit alteingesessenen Kollegen im Büro mag es hier oder dort und je nach Regeln und Dresscode im Sommer vielleicht sogar möglich sein, dass man auch mal den unbequemen Schuh unterm Schreibtisch vom Fuß abstreift. „Im Büro barfuß zu laufen, erfordert allerdings sehr viel Selbstbewusstsein, und viel Toleranz der Kollegen“, kam die stellvertretende Vorsitzende der Deutschen-Knigge-Gesellschaft, Linda Kaiser in einem früheren Online-Beitrag der Wirtschaftswoche (wiwo.de) zu Wort.

Auch, wenn es arbeitsrechtlich keine entsprechende Regelung geben sollte, betonte die Knigge-Expertin dem Beitrag zufolge schon vor vielen Jahren: „Jedes Unternehmen hat aber Kleidervorschriften, die für die Mitarbeiter bindend sind – ähnlich wie zum Beispiel bei tiefen Ausschnitten, Krawattenpflicht oder langärmligen Hemden.“ Auch unausgesprochene Regeln gibt es in Betrieben, neben möglichen sonstigen Vorschriften. Gerade neue Mitarbeiter sollten sich vorher gut informieren und gegebenenfalls bei den Kollegen nachfragen, um keinen Ärger zu riskieren.