Job-Klischees: Genervte Mitarbeiter machen Ihrem Ärger Luft - und sorgen für Lacher

Von Klischees haben Sie die Nase voll, weil jeder meint, Ihren Job zu kennen?Dann ergeht es Ihnen wie tausenden anderen, die Ihrem Ärger auf Twitter Luft machen.

Krankenschwestern wissen bei jedem Wehwehchen genau, was ihren Freunden fehlt? Erzieherinnen trinken den ganzen Tag Tee und singen auch in ihrer Freizeit Kinderlieder? Willkommen in der Welt der Job-Klischees!

Twitter-Userin startet Aufruf über Job-Klischees

Wenn Sie auch zu jenen leidgeprüften Berufsgruppen gehören, über die alles und jeder eine Meinung hat, dann dürfte Sie diese Diskussion auf Twitter brennend interessieren. Die Nutzerin "Mrs Mary." hatte dort einen Thread gestartet, der innerhalb kürzester Zeit hohe Wellen schlug. Darin rief sie User dazu auf, Klischees über deren Job zu teilen, die andere Leute über ihren Beruf haben und die sie bis ins Privatleben verfolgen. Darin schrieb sie:

"Ich arbeite in einer Kita. Natürlich trinke ich privat keinen Alkohol, habe keinen Sex und fluche nie. Ich sitze stattdessen mit meinem ungesüßten Kräutertee im Bällebad und höre Kinderlieder. Jeden Abend.

Und was denkt man in eurem Job so über euer Privatleben?"

Tausende Nutzer antworteten seitdem auf ihren Post, schildern ihr Leid über teils aberwitzige Klischees - und ernten dabei jede Menge Lacher. So wie dieser ITler:

Ich bin ITler. Ich ernähre mich von Pizza und Club-Mate, die ich mir liefern lasse. Dazu habe ich meine Alexa so programmiert, dass sie Nachschub bestellt, wenn ich die Star-Wars-Melodie pfeife. Alexa ist auch die einzige Frau in meinem Leben. Im Sonnenlicht zerfalle ich zu Staub — Markus Geiger (@markusgtweets) April 9, 2019

Auch ein Informatik-Student kann über diese Klischees ein Lied singen:

Ich studiere Informatik.

Da lerne ich hauptsächlich Drucker und WLAN-Router einzurichten. Außerdem kann ich dir jedes Computerproblem lösen, nebenbei eine Webseite erstellen und dir einen neuen PC bauen. Das alles natürlich kostenlos, weil ich ja nur ein paar Tasten drücke. — Horst Biermann (@horrrscht) April 9, 2019

Handwerker sind von Natur aus wandelnde Klischees, wie dieser Maurer bestätigt:

Maurer

Ich pfeif den ganzen Tag jeglichem weiblichen Lebewesen nach, trinke nur Bier und schau ständig Brüste an.

Und selbstverständlich arbeite ich ausschließlich schwarz. — Der große Meister (@PatrickBald1) April 10, 2019

Eine Psychologin gibt zu bedenken:

Ich bin Psychologin.



Ich lese Gedanken, den ganzen Tag. Und wenn kein Mensch in meiner Nähe ist, den ist auslesen kann, dann therapiere ich an mir selbst rum; mit Brille auf der Nasenspitze selbstverständlich. — muetterchen°frost (@muetterchen_fr) April 9, 2019

ÜberLehrer grassiert wohl in jeder Familie das ein oder andere Gerücht...

Lehrerin an einer Brennpunktschule



Irgendwas zwischen Dangerous Minds, Fack ju Göhte und dem Club der toten Dichter mit nem Hauch Löwenbändiger und Disney Songs.

Hmmmm. — Halbblutlehrerin (@MelsGedanken) April 9, 2019

... und auch Sekretärinnen sind nicht davor gefeit:

Ich bin Sekretärin.



Natürlich habe ich ein Verhältnis mit meinem Chef, mache mir über Stunden die Nägel und trage immer einen kurzen Bleistiftrock mit High Heels.



Okay, das mit dem Kaffee stimmt. — Zora Red (@Zora_Red) April 9, 2019

Kuriose Klischees müssen selbst Bestatter über sich ergehen lassen:

Kunden denken tatsächlich, dass wir Bestatter 365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich im Büro sitzen. Die Entrüstung ist manchmal wirklich groß, wenn wir zum Beispiel am Sonntag nicht die Tür aufmachen, weil wir schlicht nicht vor Ort sind und nur die Bereitschaft erreichbar ist. — VerrückteEulenlady (@eulenlady) April 9, 2019

